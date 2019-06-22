Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армиейГазета.Ru 13:36
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:50, Вашингтон
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Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
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Политика
Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси
У здания парламента Грузии в субботу, 22 июня, началась очередная протестная акция, при этом участников меньше, чем в предыдущие дни.
Обновлено в 12:43
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Счастливую Ингу к алтарю вел отец, Валерий Меладзе.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
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Ганзейский знак так и не поставят в Пскове
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Обновлено в 12:23
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Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
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В Москве трое детей выпали из аттракциона
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Политика
Трамп хочет навсегда остаться президентом США
Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, согласно содержанию которого, он хотел бы навсегда остаться во главе Соединенных Штатов.
Обновлено в 09:10
Экономика
Минфин не исключил разрешения купли-продажи криптовалюты в России
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Обновлено вчера в 12:02
Экономика
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Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
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Общество
Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России
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Обновлено в 14:02
Культура
Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео
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Обновлено в 10:36
Футбол
«Спартак» представил новый клубный автобус
«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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