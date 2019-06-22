Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армиейГазета.Ru вчера в 13:36
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
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Обновлено вчера в 18:21
Экономика
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Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
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Обновлено вчера в 15:38
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Обновлено 21 июня в 21:13
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Обновлено вчера в 23:59
Единоборства
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные иномарки в России.
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Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
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Названы сладости, употребление которых не скажется на фигуре
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NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
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Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
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