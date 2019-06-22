Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армиейГазета.Ru вчера в 13:36

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Происшествия Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».

Музыка Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Общество Радий Хабиров открыл «Зауралье» В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

Общество Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.

Экономика Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35% За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.

Политика Видеозапись с подделкой подписей «за Беглова» заинтересовала полицию «По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга (Александра Беглова) полиция в настоящее время проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства», — уточнили в пресс-службе, отметив, что делать какие-либо выводы пока преждевременно.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Единоборства Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло восемь секунд.

Авто Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные иномарки в России.

Армия и оружие Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".

Армия и оружие WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.

Здоровье Названы сладости, употребление которых не скажется на фигуре Диетологи допускают ежедневное употребление горького шоколада в количестве 10-15 г (1/10 плитки), при этом нужно выбирать продукт с высоким содержанием какао.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Политика Ким Чен Ын получил письмо от Трампа Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа.

Спорт Российские волейболисты обыграли сборную Болгарии в Лиге наций Мужская сборная России провела второй матч четвертого этапа волейбольной Лиги наций в городе Куяба (Бразилия).

Космос NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.