Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армиейГазета.Ru 13:36
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
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