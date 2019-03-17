Девочку, написавшую письмо Путину, затравили под ПсковомЦензуры.Нет 02:39

с чего всё началось

Жители деревни Томсино Псковской области устроили травлю 12-летней девочке, которая написала письмо президенту с просьбой помочь ее матери. Тася жаловалась на закрытие единственной школы. Также, она рассказала президенту, что ее мать за маленькую зарплату работает санитаркой в две смены.

Происшествия В результате стрельбы в Утрехте погиб один человек Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения после того, как неизвестный утром 18 марта открыл стрельбу в трамвае.

Политика Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти Президент России Владимир Путин подписал законы о наказаниях за фейковые новости и оскорбление общества, государства и госсимволов.

Общество Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище После церемонии политолога похоронили на одном из участков кладбища. 25 февраля стало известно, что Малашенко покончил с собой в Испании.

Политика Австралия ввела новые санкции против России 15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Происшествия СК проводит обыски у производителя кваса «Никола» Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.

Экономика ФНС и ФСБ начали проверку продавцов рыбы и морепродуктов Федеральная налоговая служба вместе с ФСБ России инициировала проверку группы индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся торговлей в розницу рыбой и морепродуктами, включая икру.

Финансы Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.

Происшествия Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере В 2016 году во время лодочного похода утонули 14 детей: в шторм перевернулись два каноэ, на которых плыли участники лагеря в сопровождении инструктора.

Общество ФАС вынесла решение по делу Бориса Дубровского и «Южуралмоста» Комиссия центрального аппарата ФАС России огласила резолютивную часть решения по делу, возбужденному в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального миндортранса и компании «Южуралмост», по признакам сговора.

Политика НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.

Политика Путин надеется, что ОБСЕ поможет урегулированию кризиса на Украине Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ОБСЕ внесет свой вклад в урегулирование кризиса на Украине.

Космос НАСА сообщило о взорвавшемся в декабре в районе Камчатки метеорите В агентстве уточняют, что это произошло 18 декабря над Беринговым морем близ побережья Камчатки на высоте 25,6 км. Мощность взрыва в 10 раз превысила взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Политика Вышинского перевели из херсонского СИЗО в киевский Обвиняемый на Украине в госизмене глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский этапирован из Херсона в Киев.

Происшествия В Москве умер семилетний мальчик-маугли В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Футбол Определены даты матчей чемпионата России в апреле и мае РПЛ назвала даты оставшихся матчей чемпионата России нынешнего сезона. Время начала игр указано московское.

Происшествия Трамвай с пассажирами загорелся в Казани В Казани загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Татарии.

Происшествия Автомобиль провалился в промоину на асфальте у БДТ в Петербурге Автомобиль провалился в промоину на асфальте при прорыве теплотрассы в центре Санкт-Петербурга возле здания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".

Политика Трамп назвал Байдена «человеком с низким IQ» Американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден является «человеком с низким IQ».

Общество Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.

Транспорт Велосипедистов Москвы попросили не торопиться с открытием сезона Госавтоинспекция попросила велосипедистов не торопиться выезжать на улицы Москвы. Предупреждение связано с ранним потемнением.

Политика Посол России в Белоруссии вновь ответил на выпад белорусского МИД Возмущение по поводу претензий белорусского МИД выразил посол России в Белоруссии Михаил Бабич 18 марта на пресс-конференции, проводимой в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Политика Путин возложил цветы к памятнику адмиралу Корнилову в Севастополе Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс «Малахов курган» в Севастополе и возложил цветы к памятнику герою Крымской войны — вице-адмиралу Владимиру Корнилову.

Происшествия В Якутске прошел стихийный митинг из-за мигрантов-насильников Жители Якутска устроили на Комсомольской площади города стихийный несанкционированный митинг с требованием привлечь к ответственности мигрантов, которых считают виновными в изнасиловании горожанки.