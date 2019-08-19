Происшествия

Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в ТурцииNews.ru 07:06

Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме. В настоящее время она находится в критическом состоянии. Как сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, инцидент произошёл в воскресенье, 18 августа, в отеле «Санхилл».
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с чего всё началось

«Засосало в трубу, сердце запускали пять раз». 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции

Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.
Фонтанка.Ру01:59

Подробнее о событии

Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии

РБК12:12

Маленькая петербурженка захлебнулась в бассейне в Турции

Амур.инфовчера в 20:55

Турецкие врачи не разрешают перевозить в Россию 12-летнюю туристку из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне

Фонтанка.Ру10:17

Семье захлебнувшейся в турецком бассейне школьницы помогли только петербургские танцоры

Московский Комсомолец10:59

Тащили ввосьмером: юную россиянку засосало в трубу турецкого бассейна

Газета.Ru08:25

В посольстве рассказали о состоянии девочки, которую засосало в трубу

РЕН ТВ07:56

Медики рассказали о состоянии россиянки после несчастного случая в бассейне в Турции

Известия09:39
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Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

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Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»

ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Политика

В Судане сформировали суверенный совет

В Судане завершено формирование суверенного совета, который возьмет на себя управление страной в переходный период, сообщает BBC News во вторник.
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Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»

По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
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Политика

Джонсон предложил странам ЕС новые условия по Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил ЕС в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 09:57
Политика

В Москве покажут главную архивную тайну XX века

Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

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Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

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Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 13:09
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Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист» на Кубке ЛЖД

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Происшествия

Полицейские работают на месте конфликта в Краснодаре

Обновлено в 17:53
Авто

Две комплектации седана Mazda 6 подорожали на 122 тысячи рублей

В ходе мониторинга цен российскими специалистами зафиксировано подорожание двух комплектаций седана Mazda6 на 122 тыс. рублей, то есть 6,6 – 7,1% относительно прежней цены.
Обновлено в 00:48
Происшествия

В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар

Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

В Приморье погибла певица Олеся Яковлева

Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил ее друг Вадим Павлов.
Обновлено в 13:38
Политика

Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев

Обновлено в 07:18
Наука

На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Политика

Молдавия начала переговоры о поставках газа из «Турецкого потока»

Молдавия начала переговоры с «Газпромом» о поставках в страну газа из газопровода «Турецкий поток», сообщил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан.
Обновлено в 10:42
Экономика

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
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Политика

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.
Обновлено в 10:24
Здоровье

Скворцова предложила отечественные тонометры россиянам из группы риска

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила приобрести отечественные электронные аппараты по измерению артериального давления для россиян, входящих в группу пациентов с артериальной гипертензией с чрезвычайно высоким риском развития осложнений.
Обновлено в 11:56
Авто

Представлен серийный электрический минивэн Mercedes-Benz EQV

Серийное производство первого электрического премиального минивэна будет налажено на заводе марки в испанской Витории, где собирают V-Класс и Mercedes-Benz Vito.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинения

Обновлено в 07:40
Происшествия

Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции

В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Наука

Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера

Ученые из МФТИ и ИБХ РАН на примере одной наследственной генетической мутации раскрыли общие изначальные молекулярные механизмы, которые могут приводить как к преждевременным формам болезни Альцгеймера, так и к связанным с возрастом изменениям в организме человека.
Обновлено 16 августа в 21:20
Здоровье

В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах

"Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.
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Экономика

В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова

В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
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Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Политика

Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
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