Происшествия
Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в ТурцииNews.ru 07:06
Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме. В настоящее время она находится в критическом состоянии. Как сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, инцидент произошёл в воскресенье, 18 августа, в отеле «Санхилл».
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
«Засосало в трубу, сердце запускали пять раз». 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции
Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.Фонтанка.Ру01:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Семье захлебнувшейся в турецком бассейне школьницы помогли только петербургские танцоры
Московский Комсомолец10:59
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Обновлено в 14:45
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:16
Политика
В Судане сформировали суверенный совет
В Судане завершено формирование суверенного совета, который возьмет на себя управление страной в переходный период, сообщает BBC News во вторник.
Обновлено в 16:38
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Политика
Джонсон предложил странам ЕС новые условия по Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил ЕС в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 09:57
Политика
В Москве покажут главную архивную тайну XX века
Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено в 15:32
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
Обновлено в 14:55
Происшествия
Полицейские работают на месте конфликта в Краснодаре
Обновлено в 17:53
Авто
Две комплектации седана Mazda 6 подорожали на 122 тысячи рублей
В ходе мониторинга цен российскими специалистами зафиксировано подорожание двух комплектаций седана Mazda6 на 122 тыс. рублей, то есть 6,6 – 7,1% относительно прежней цены.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
В Приморье погибла певица Олеся Яковлева
Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил ее друг Вадим Павлов.
Обновлено в 13:38
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Наука
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Политика
Молдавия начала переговоры о поставках газа из «Турецкого потока»
Молдавия начала переговоры с «Газпромом» о поставках в страну газа из газопровода «Турецкий поток», сообщил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан.
Обновлено в 10:42
Экономика
МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи
Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35
Политика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Скворцова предложила отечественные тонометры россиянам из группы риска
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила приобрести отечественные электронные аппараты по измерению артериального давления для россиян, входящих в группу пациентов с артериальной гипертензией с чрезвычайно высоким риском развития осложнений.
Обновлено в 11:56
Авто
Представлен серийный электрический минивэн Mercedes-Benz EQV
Серийное производство первого электрического премиального минивэна будет налажено на заводе марки в испанской Витории, где собирают V-Класс и Mercedes-Benz Vito.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Ученые из МФТИ и ИБХ РАН на примере одной наследственной генетической мутации раскрыли общие изначальные молекулярные механизмы, которые могут приводить как к преждевременным формам болезни Альцгеймера, так и к связанным с возрастом изменениям в организме человека.
Обновлено 16 августа в 21:20
Здоровье
В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах
"Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.
Обновлено в 02:14
Экономика
В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова
В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
Обновлено в 04:40
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44