Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.

с чего всё началось

Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме. В настоящее время она находится в критическом состоянии. Как сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, инцидент произошёл в воскресенье, 18 августа, в отеле «Санхилл».

Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в Турции

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