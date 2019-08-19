Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.

с чего всё началось

Оказалось, что руку ребенка засосало в сливную трубу бассейна.

Девочку из Петербурга засосало в сливную трубу бассейна в Турции

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