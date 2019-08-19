Происшествия

Девочку из Петербурга засосало в сливную трубу бассейна в ТурцииМосковский Комсомолец 06:39

Оказалось, что руку ребенка засосало в сливную трубу бассейна.
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с чего всё началось

«Засосало в трубу, сердце запускали пять раз». 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции

Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.
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