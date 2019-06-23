Политика
Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отцаИзвестия вчера в 22:00
Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить ее отца. Также девочка обратилась к президенту России Владимиру Путину и попросила помочь папе, чтобы его вернули домой.
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с чего всё началось
Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца, задержанного на Украине по подозрению в участии в крымском народном ополчении.РИА Новостивчера в 20:25
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Политика
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Лобов победил Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов одолел бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 в Тампе.
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Обновлено вчера в 23:59
Спорт
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Обновлено вчера в 18:45
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400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
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В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Обновлено в 02:17
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
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Грузия может потерять российских туристов и инвестиции
Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
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В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Единоборства
Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд
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Обновлено вчера в 18:15
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Обновлено 21 июня в 23:57
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
Обновлено вчера в 14:44
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Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено вчера в 15:20
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Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 19:26
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Ожидается, что повторная встреча между этими бойцами состоится до конца года. Победитель должен будет встретиться с Усиком по линии WBO.
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Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
По итогам драфта-2019 команды НХЛ выбрали 28 российских хоккеистов.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
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Обновлено вчера в 23:49
Политика
Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
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Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
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Футбол
Манчини призвал итальянских тренеров работать за границей, в том числе и в России
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини посоветовал местным специалистам стремиться развивать свою карьеру за предами страны.
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Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
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