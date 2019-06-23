Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отцаИзвестия вчера в 22:00

Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца, задержанного на Украине по подозрению в участии в крымском народном ополчении.

с чего всё началось

Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить ее отца. Также девочка обратилась к президенту России Владимиру Путину и попросила помочь папе, чтобы его вернули домой.

Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отца

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