Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отцаРИА Новости вчера в 20:25

Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца, задержанного на Украине по подозрению в участии в крымском народном ополчении.

с чего всё началось

Видеообращение имеется в распоряжении РИА Новости. Кроме того, девочка также обратилась к президенту России Владимиру Путину.

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

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