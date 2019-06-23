Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отцаРИА Новости вчера в 20:25

Видеообращение имеется в распоряжении РИА Новости. Кроме того, девочка также обратилась к президенту России Владимиру Путину.
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Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца, задержанного на Украине по подозрению в участии в крымском народном ополчении.
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