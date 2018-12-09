В условиях роста продаж за год почти на 50% девелоперы повышают цены, чтобы регулировать объем реализации квартир в соответствии с этапом строительства. Застройщики готовятся к неопределенности будущего года, когда рынок начнет работать по новым правилам.

с чего всё началось

Средняя цена квадратного метра в старых границах Москвы выросла в ноябре на 1% и составила 200,7 тысячи рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчёты экспертов ЦИАН. Упали цены только в Южном и Центральном административных округах.

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