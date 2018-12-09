Недвижимость
Средняя цена квадратного метра в старых границах Москвы выросла в ноябре на 1% и составила 200,7 тысячи рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчёты экспертов ЦИАН. Упали цены только в Южном и Центральном административных округах.
News.ruвчера в 18:50
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с чего всё началось
В условиях роста продаж за год почти на 50% девелоперы повышают цены, чтобы регулировать объем реализации квартир в соответствии с этапом строительства. Застройщики готовятся к неопределенности будущего года, когда рынок начнет работать по новым правилам.Коммерсантъвчера в 07:00
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Недвижимость
Квартиры на ранней стадии строительства подорожают на 9% — PwC
В результате отказа долевого строительства в пользу эскроу-счетов цены на готовые квартиры не изменятся, однако сделки на «уровне котлована» подорожают на 9%, сообщает 10 декабря РБК со ссылкой на результаты анализа консалтинговой компании PwC.
Обновлено в 03:36
Недвижимость
На какое жильё направить деньги. Отдаём маткапитал на дом или квартиру
Сергей Тодоров: Федеральное законодательство предусматривает возможность распоряжаться средствами материнского капитала в полном объёме либо по частям на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору, при этом наличие залога не является обязательным условием.
Обновлено в 03:17
Недвижимость
За год стоимость аренды жилья в Казахстане выросла на 6%
В ноябре 2018 года средняя стоимость аренды одного квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане составила 1383 тенге ($3,74), что на 5,9% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:38
Недвижимость
Губернаторам введут KPI по строительству жилья
В правительстве обсуждается возможность установки целевых показателей для губернаторов по выполнению президентского указа нарастить к 2024 году ввод 120 млн кв. м нового жилья ежегодно.
Обновлено вчера в 23:23
Недвижимость
Продажи вторичных квартир в Новой Москве резко сократились
В Новой Москве сокращается объем предложения жилья на вторичном рынке.
Обновлено 07 декабря в 10:16
Недвижимость
Учителя и врачи в Иркутской области смогут получить льготную ипотеку
Жители региона смогут получить ипотеку на приобретение или строительство жилья на первичном рынке на территории Иркутской области с пониженной процентной ставкой.
Обновлено вчера в 06:24
Недвижимость
Эксперты: Большая часть домов в Подмосковье – устарели
Обновлено 07 декабря в 02:04
Недвижимость
В Москве новогодние скидки на новостройки достигают 23%
О снижении средней суммы сделки портал «Москва.ру» побеседовал с Марией Литинецкой, управляющим партнером компании «Метриум», участником партнерской сети CBRE.
Обновлено 08 декабря в 11:18
Недвижимость
Банк «Россия» начал выдавать ипотеку на покупку апартаментов
Процентная ставка по кредиту составляет от 9,3% годовых в зависимости от площади приобретаемых апартаментов и наличия страхования.
Обновлено в 01:47
Недвижимость
В Красноярске стали больше вкладывать инвестиции в жильё
Издание добавляет со ссылкой на ежеквартальные отчеты застройщиков, что в 3 квартале 2018 года дольщики вложили в строительство жилья на 2 млрд рублей больше, чем в предыдущий период.
Обновлено вчера в 22:21
Недвижимость
Рязанцы активно покупают квартиры в массовом сегменте
Как заявили в пресс-службе застройщика, объёмы продаж жилья в массовом сегменте активно растут, например, во втором корпусе строящегося жилого комплекса «Паруса» на Солотчинском шоссе продано уже 80% квартир.
Обновлено 07 декабря в 03:05
Недвижимость
Сравниваем цены на жилье в регионах ПФО. ИНФОГРАФИКА
Ранее эксперты, с которыми беседовали журналисты ИА «Пенза-Пресс» сошлись во мнении, что после спада стоимости жилье будет дорожать, они связывали это со снижением предложений в текущих стройках и уменьшением количества самих строительных площадок после введения изменений с 1 июля и ужесточением требований к застройщикам.
Обновлено 06 декабря в 22:00
Недвижимость
Поехали с нами на Новогодний «Марафон новостроек»
Новогодний «Марафон новостроек» в Томске: за один день вы сможете выбрать новостройку.
Обновлено 06 декабря в 23:52
Недвижимость
Помощь нуждающимся в жилье вырастет в новом году
В 2019 году цена на жилье, которую используют для социальных выплат на приобретение недвижимости, вырастет в среднем на 607 рублей.
Обновлено 06 декабря в 18:43
Недвижимость
Жилье вместо подстанции
На месте бывшей подстанции на Белоостровской улице планируют строительство жилого комплекса.
Обновлено 07 декабря в 06:04