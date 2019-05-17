Экономика

Девелопер «Самолет» сократил в 2018 году чистую прибыль по МСФО на 11%РИА Новости 04:59

Девелоперская компания "Самолет" в 2018 году сократила чистую прибыль по МСФО на 11% - до 3,1 миллиарда рублей, говорится в отчетности застройщика. Годовая выручка компании упала на 9% - до 38,7 миллиарда рублей.
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Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале 2019 года снизилась на 27%

ТАСС05:31

АЛРОСА сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2019 года по МСФО

ИА ЯСИА04:52

Чистая прибыль «Алросы» в I квартале снизилась почти на треть

Rambler News Service04:43

Чистая прибыль «АЛРОСА» по МСФО в 1-м квартале составила 24 млрд руб

Финмаркет04:21

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%

ПРАЙМ04:08

Девелопер «Самолет» сократил в 2018 году чистую прибыль по МСФО на 11%

РИА Новости04:59

Чистая прибыль «АЛРОСА» в 1 квартале снизилась на 27%

Finam.Ru04:04
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
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Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

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В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
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Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
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Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
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В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
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22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
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Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров

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Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
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Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
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Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
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