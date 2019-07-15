Недвижимость
Девелопер Etalon Group в I полугодии увеличил объем продаж на 41%Интерфакс 04:16
Как сообщалось ранее, Etalon Group в 2019 году планирует увеличить продажи на 16% к уровню 2018 года - до 80 млрд рублей. В общей сложности компания планирует реализовать 700 тыс. кв.м недвижимости (рост на 11%).
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Объем продаж Setl Group за первое полугодие составил 53,2 млрд рублей
Коммерсантъ Санкт-Петербург09:46
Выручка Setl Group по итогам полугодия выросла на 65% относительно первой половины 2018-го
Агентство Строительных Новостей08:44
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
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Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену
Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
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Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
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Авто
Обновленный седан Hyundai Solaris рассекречен до премьеры
Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
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Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол
Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.
Обновлено в 08:21
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ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских
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Кино
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Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма «Варкрафт» Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов.
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В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
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Политика
Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей
В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
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Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
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Вице-премьер Италии заявил, что его хотели убить украинские неонацисты
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что на него готовили покушение украинские неонацисты.
Обновлено вчера в 12:03
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Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
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Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео
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