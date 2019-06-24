Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛаВедомости вчера в 14:45
«Развитие» создано специально для застройки территории завода ЗиЛ группой ЛСР и АФК «Система» (зимой корпорация продала контроль в «Лидер-инвесте» «Эталону» в обмен на 25% последнего). В декабре 2015 г. «Развитие» купило на торгах 100% долей в фирме «ЗиЛ-юг» за 34,2 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:30, Вашингтон
Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Югре осужден вахтовик-педофил
В Югре осудили 29-летнего мужчину, который развращал детей через интернет.В Югре вынесен приговор педофилу из Томской области, который работал вахтовым методом .
Обновлено в 01:36
Политика
Украина выставила ПАСЕ ультиматум из-за победы России: «Все на выход»
Ранее СМИ писали, что Украина начала шантажировать Европу выходом из ПАСЕ.
Обновлено в 02:27
ЖКХ
«Сдули весь воздух»: Беглов объяснил снижение некоторых тарифов ЖКХ
Беглов объяснил, что добиться такого результата удалось благодаря устранению «бесхозяйственности», если не сказать хуже.
Обновлено в 03:26
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Экономика
У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей.
Обновлено в 02:49
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти единственной дочери
В студии у Бориса Корчевникова речь зашла о его единственной дочери Ольге Елисеевой.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Общество
Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму
Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
В аварии на трассе М-5 в Челябинской области пострадали девять человек
На прошлой неделе рейсовый автобус столкнулся с бензовозом и асфальтовым катком в районе Златоуста в Челябинской области на трассе М-5 «Урал».
Обновлено в 04:12
Политика
Трамп открестился от обвинений в изнасиловании фразой «Не мой тип»
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки американского издания Elle Джин Кэррол в изнасиловании.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено вчера в 05:30
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в бикини
На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни
Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Религия
Представители поместных православных церквей поддержали УПЦ
Представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Обновлено в 03:28
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Музыка
Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало»
Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено вчера в 12:11