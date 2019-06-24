Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛаВедомости вчера в 14:45
«Развитие» создано специально для застройки территории завода ЗиЛ группой ЛСР и АФК «Система» (зимой корпорация продала контроль в «Лидер-инвесте» «Эталону» в обмен на 25% последнего). В декабре 2015 г. «Развитие» купило на торгах 100% долей в фирме «ЗиЛ-юг» за 34,2 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:01, Ашберн
Политика
Правящая партия Армении проголосовала против возвращения России в ПАСЕ
Что касается делегации из Армении в составе 4-х депутатов, то представители оппозиционных фракций Наира Зограбян («Процветающая Армения») и Эдмон Марукян («Светлая Армения») проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, однако двое депутатов делегации от правящей партии «Мой шаг» резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ, не поддержали.
Обновлено в 05:49
Футбол
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Дизайн нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
В последние месяцы в Сети начали появляться шпионские снимки нового внедорожника Land Rover Defender, но на всех них автомобиль покрыт тщательной маскировкой, поэтому разглядеть детали его внешнего вида крайне сложно.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS
Американская компания Apple на днях выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Общество
Роскачество подвело итоги исследования детского питания
Обновлено в 01:00
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Спорт
Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг
Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Задержан подозреваемый отравитель с газировкой
В Басманном районе Москвы был задержан молодой человек, который подозревается в отравлении газировкой более 20 человек, передает агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 01:39
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты в одну, две и пять копеек
Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, они перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Дрон в виде совы показали на форуме «Армия-2019»
Беспилотный аппарат в виде совы, предназначенный для разведки и высокоточного целеуказания наземных объектов, представлен на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 04:29
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Навка встала на защиту сына Рудковской и Плющенко
Хейтеры Яны Рудковской и Евгения Плющенко не устают злопыхать по поводу достижений их сына Саши.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году
Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41
Экономика
Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме
Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет.
Обновлено в 04:43
Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина перепутала автора пьесы "Горе от ума", которая была написана писателем Александром Грибоедовым.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Бари Алибасов заработал на своей болезни более двух миллионов рублей
Согласно предварительным подсчетам, на истории с отравлением Алибасов успел заработать порядка двух миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Политика
На Украине задумались о выходе из ПАСЕ из-за возвращения России
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства Украины в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации.
Обновлено в 04:54
Энергетика
Власти решили не продлевать соглашение о контроле за ценами на бензин
Соглашение правительства и нефтяных компаний о контроле за ценами на бензин и дизельное топливо на розничном и мелкооптовом рынках продлено не будет.
Обновлено в 02:26
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
Актеры Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.
Обновлено в 05:26
Экономика
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для иностранных судов
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 02:42
Футбол
Воронков и болгарин Соколов стали игроками казанского «Зенита»
В прошлом сезоне 23-летний игрок защищал цвета «Новы», став лучшим бомбардиром клуба из Новокуйбышева.
Обновлено в 02:17