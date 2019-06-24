Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛаВедомости вчера в 14:45

«Развитие» создано специально для застройки территории завода ЗиЛ группой ЛСР и АФК «Система» (зимой корпорация продала контроль в «Лидер-инвесте» «Эталону» в обмен на 25% последнего). В декабре 2015 г. «Развитие» купило на торгах 100% долей в фирме «ЗиЛ-юг» за 34,2 млрд руб.
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Девелоперская компания «Эталон» застроит свыше 100 га территории ЗИЛа

РБК04:51

Девелопер «Эталон» получил контроль над проектом «ЗИЛ-Юг»

Интерфакс05:40

«Группа ЛСР» продала долю в проекте «ЗиЛ-Юг» компании «Лидер-Инвест»

Элитное.РУ02:25

ЛСР получит значительные денежные средства и снизит долговую нагрузку

Finam.Ru03:32

Фирма «Эталон» планирует застроить свыше 100 га территории ЗИЛа в Москве

РИАМО03:32

ЛСР продает 50% акций в редевелопере ЗИЛа - «дочки» компании «Эталона»

РИА Новостивчера в 16:31

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

Ведомостивчера в 14:45
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Политика

Правящая партия Армении проголосовала против возвращения России в ПАСЕ

Что касается делегации из Армении в составе 4-х депутатов, то представители оппозиционных фракций Наира Зограбян («Процветающая Армения») и Эдмон Марукян («Светлая Армения») проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, однако двое депутатов делегации от правящей партии «Мой шаг» резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ, не поддержали.
Обновлено в 05:49
Футбол

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Авто

Дизайн нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego

В последние месяцы в Сети начали появляться шпионские снимки нового внедорожника Land Rover Defender, но на всех них автомобиль покрыт тщательной маскировкой, поэтому разглядеть детали его внешнего вида крайне сложно.
Обновлено в 05:20
Гаджеты

Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS

Американская компания Apple на днях выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Общество

Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Обновлено в 01:00
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду

Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Спорт

Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг

Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

В Басманном районе Москвы был задержан молодой человек, который подозревается в отравлении газировкой более 20 человек, передает агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 01:39
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты в одну, две и пять копеек

Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, они перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Дрон в виде совы показали на форуме «Армия-2019»

Беспилотный аппарат в виде совы, предназначенный для разведки и высокоточного целеуказания наземных объектов, представлен на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 04:29
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Навка встала на защиту сына Рудковской и Плющенко

Хейтеры Яны Рудковской и Евгения Плющенко не устают злопыхать по поводу достижений их сына Саши.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году

Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41
Экономика

Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме

Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет.
Обновлено в 04:43
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина перепутала автора пьесы "Горе от ума", которая была написана писателем Александром Грибоедовым.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Бари Алибасов заработал на своей болезни более двух миллионов рублей

Согласно предварительным подсчетам, на истории с отравлением Алибасов успел заработать порядка двух миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками

Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Политика

На Украине задумались о выходе из ПАСЕ из-за возвращения России

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства Украины в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации.
Обновлено в 04:54
Энергетика

Власти решили не продлевать соглашение о контроле за ценами на бензин

Соглашение правительства и нефтяных компаний о контроле за ценами на бензин и дизельное топливо на розничном и мелкооптовом рынках продлено не будет.
Обновлено в 02:26
Общество

Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ

Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Театры

Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука

Актеры Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.
Обновлено в 05:26
Экономика

Порт Диксон в Красноярском крае откроют для иностранных судов

Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 02:42
Футбол

Воронков и болгарин Соколов стали игроками казанского «Зенита»

В прошлом сезоне 23-летний игрок защищал цвета «Новы», став лучшим бомбардиром клуба из Новокуйбышева.
Обновлено в 02:17
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