Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛаВедомости 14:45

1 фото
«Развитие» создано специально для застройки территории завода ЗиЛ группой ЛСР и АФК «Система» (зимой корпорация продала контроль в «Лидер-инвесте» «Эталону» в обмен на 25% последнего). В декабре 2015 г. «Развитие» купило на торгах 100% долей в фирме «ЗиЛ-юг» за 34,2 млрд руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

Ведомости14:45

«Группа ЛСР» продаст долю в СП по проекту ЗиЛа

Finam.Ru14:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

Обновлено в 04:01
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Общество

После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.
Обновлено в 11:42
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:37
Культура

Американский историк представит книгу о русском панке в Москве

Рассказанная в книге история начинается в 1978 году, - делится автор.
Обновлено в 10:34
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Политика

Вассерман считает, что Китай продолжит борьбу за мировой рынок, несмотря на санкции США

В беседе с корреспондентом Nation News политолог, публицист, интеллектуал, знаток "Своя игра" Анатолий Вассерман подчеркнул, что, скорее всего, правительство США угрозу о введении новых санкций против Китая выполнит.
Обновлено в 12:43
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Обновлено в 14:33
Политика

Грузия безопасна для российских туристов, заявил премьер Бахтадзе

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что Грузия и Тбилиси безопасны для всех туристов, в том числе для российских.
Обновлено в 14:02
Авто

Geely повысит цены и увеличит гарантию на свои автомобили с 1 июля

Российское подразделение Geely Motors объявило о новом прайс-листе и изменении условий гарантии на модели Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7. Корректировки коснуться автомобилей 2019 года выпуска и начнут действовать с 1 июля.
Обновлено в 15:53
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае

По информации «Спорт-Экспресса», форвард принял принципиальное решение покинуть «Спартак» и может продолжить карьеру в Китае, а не в «Порту».
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Казахстане прогремел взрыв в воинской части

В Казахстане прогремел взрыв в воинской части Взорвалась часть боеприпасов. Недалеко от города Арысь в Казахстане загорелся военный арсенал.
Обновлено в 04:39
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено 22 июня в 10:28
Политика

Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России

Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.
Обновлено в 15:35
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка

В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Обновлено в 14:03
Политика

Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза

Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 31 декабря 2020 года действие ответных ограничительных мер в отношении Евросоюза.
Обновлено в 07:29
Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Общество

Традиция парламентских слушаний окрепла, формат работает

Традиция, заложенная в Госдуме седьмого созыва по инициативе Вячеслава Володина, а именно проведение больших общественно-парламентских слушаний, очень хорошо себя сегодня зарекомендовала.
Обновлено в 11:48
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Авто

Cadillac объявил цены на обновленный седан CT6 для России

В ближайшие недели на российский авторынок поступят первые обновленные седаны Cadillac CT6, а пока дилеры опубликовали прайс-листы на эту модель.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Валентин Гафт винит себя в смерти дочери

Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Технологии

Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета

Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Группа ЛСР
Российская компания
Российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. Головной офис - в Санкт-Петербурге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Завод имени Лихачёва
Одно из старейших автомобилестроительных предприятий России. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Завод имени И. А. Лихачёва», официальное сокращённое наименование - АМО ЗИЛ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное