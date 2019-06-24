Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛаВедомости 14:45
«Развитие» создано специально для застройки территории завода ЗиЛ группой ЛСР и АФК «Система» (зимой корпорация продала контроль в «Лидер-инвесте» «Эталону» в обмен на 25% последнего). В декабре 2015 г. «Развитие» купило на торгах 100% долей в фирме «ЗиЛ-юг» за 34,2 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
Обновлено в 04:01
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Общество
После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова
Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.
Обновлено в 11:42
Спорт
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:37
Культура
Американский историк представит книгу о русском панке в Москве
Рассказанная в книге история начинается в 1978 году, - делится автор.
Обновлено в 10:34
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Политика
Вассерман считает, что Китай продолжит борьбу за мировой рынок, несмотря на санкции США
В беседе с корреспондентом Nation News политолог, публицист, интеллектуал, знаток "Своя игра" Анатолий Вассерман подчеркнул, что, скорее всего, правительство США угрозу о введении новых санкций против Китая выполнит.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Обновлено в 14:33
Политика
Грузия безопасна для российских туристов, заявил премьер Бахтадзе
Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что Грузия и Тбилиси безопасны для всех туристов, в том числе для российских.
Обновлено в 14:02
Авто
Geely повысит цены и увеличит гарантию на свои автомобили с 1 июля
Российское подразделение Geely Motors объявило о новом прайс-листе и изменении условий гарантии на модели Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7. Корректировки коснуться автомобилей 2019 года выпуска и начнут действовать с 1 июля.
Обновлено в 15:53
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае
По информации «Спорт-Экспресса», форвард принял принципиальное решение покинуть «Спартак» и может продолжить карьеру в Китае, а не в «Порту».
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Казахстане прогремел взрыв в воинской части
В Казахстане прогремел взрыв в воинской части Взорвалась часть боеприпасов. Недалеко от города Арысь в Казахстане загорелся военный арсенал.
Обновлено в 04:39
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено 22 июня в 10:28
Политика
Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России
Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.
Обновлено в 15:35
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка
В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года
Обновлено в 14:03
Политика
Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза
Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 31 декабря 2020 года действие ответных ограничительных мер в отношении Евросоюза.
Обновлено в 07:29
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Общество
Традиция парламентских слушаний окрепла, формат работает
Традиция, заложенная в Госдуме седьмого созыва по инициативе Вячеслава Володина, а именно проведение больших общественно-парламентских слушаний, очень хорошо себя сегодня зарекомендовала.
Обновлено в 11:48
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Авто
Cadillac объявил цены на обновленный седан CT6 для России
В ближайшие недели на российский авторынок поступят первые обновленные седаны Cadillac CT6, а пока дилеры опубликовали прайс-листы на эту модель.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08