Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудниковКоммерсантъ 07 июля в 20:31

Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
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