Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудниковКоммерсантъ 07 июля в 20:31
Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе "Маракана" в Рио0де-Жанейро.
Обновлено вчера в 19:05
Музыка
Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Гаджеты
В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8
В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:30
Политика
Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР
Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 02:41
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
Обновлено вчера в 15:59
Транспорт
Первышов рассказал о причинах закрытия Яблоновского моста для грузового и пассажирского транспорта
Глава Краснодара Евгений Первышов в видеообращениик горожанам рассказал о причинах и последствиях закрытия Яблоновского моста для проезда грузового и пассажирского транспорта.
Обновлено в 02:34
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.
Обновлено вчера в 12:05
Авто
Огромный внедорожник Rolls-Royce на треке с сеном — это надо видеть!
Автомобили Rolls-Royce созданы не для фестиваля скорости в Гудвуде.
Обновлено в 01:44
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин
Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Баскетбол
Прохоров надеется, что «Бруклин» скоро станет чемпионом НБА
Основной владелец клуба НБА "Бруклин Нетс" Михаил Прохоров считает, что после подписания контрактов с несколькими ведущими игроками, о переходе которых было объявлено в июле, команда станет ближе к чемпионскому титулу.
Обновлено в 02:55
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Здоровье
Россиянам рассказали о правилах употребления экзотических блюд
Во время отпуска рекомендуется пробовать экзотические блюда маленькими порциями и постепенно их увеличивать, чтобы избежать аллергической реакции.
Обновлено в 01:50
Футбол
Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси
По мнению бывшего голкипера, обвинения аргентинского форварда Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции обоснованы.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию
Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.
Обновлено вчера в 07:50
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено вчера в 04:35
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.
Обновлено вчера в 16:27
Космос
Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
Обновлено в 03:37
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34