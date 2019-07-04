Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудниковИзвестия 11:34
Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.
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Deutsche Bank проведет реструктуризацию на $5,6 млрд, под ударом инвестбанкинг
Financial One04 июля в 05:38
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
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