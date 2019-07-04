с чего всё началось

Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.

Происшествия Муж избившей девочку жительницы Ингушетии оказался полицейским Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, которая арестована по подозрению в избиении малолетней племянницы, работает в правоохранительных органах, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.

Политика Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Политика Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова призналась о переживаниях за свою дочь Известная российская певица приняла участие в проекте «Страхи», в передаче она рассказала о переживаниях за свою дочь, проживающую в Великобритании.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Политика Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Подводников похоронили в Петербурге Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

Происшествия В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.

Экономика Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.

Футбол Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико» Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Авто Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.

Футбол В «Манчестер Юнайтед» попросили Погба повременить с уходом В "Манчестер Юнайтед" попросили полузащитника сборной Франции Поля Погба повременить с уходом из команды, сообщает Marca.

Космос Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.

Здоровье Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Происшествия Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.