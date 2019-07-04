с чего всё началось

Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Футбол Медель высказался по поводу удаления Месси на Кубке Америки Сборная Аргентины выиграла матч за третье место со счетом 2:1. Ранее Месси заявил, что Аргентина заслужила играть в финале Кубка Америки .

Политика МВД решило депортировать беженца из Того Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.

Спорт Гимнастка Перебиносова завоевала бронзу на Универсиаде-2019 Россиянка Ульяна Перебиносова заняла третье место в соревнованиях по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.

Экономика Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

Шоу-бизнес Ольга Бузова снялась с Тимуром Батрутдиновым в фотосессии Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии, на которой также был замечен ее друг и актер Тимур Батрутдинов.

Происшествия Музыкант Троицкий устроил пьяный дебош в аэропорту Жуковский Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий устроил пьяный дебош в аэропорту Жуковский, сообщает Агентство "Москва".

Происшествия Избиение семилетней девочки: участкового врача проверят В Ингушетии проверят работу участкового врача после госпитализации с тяжелыми травмами семилетней девочки, воспитывавшейся в семье тети.

Армия и оружие Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

Происшествия Еще 14 россиян не пустили в Мексику Пограничный контроль в аэропорту мексиканского Канкуна не смогли пройти еще 14 российских граждан.

Происшествия Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».

Происшествия Трое участников акций против храма в Екатеринбурге пожаловались в ЕСПЧ После акций протеста власти Екатеринбурга отказались от планов строить храм в сквере около Театра драмы.

Армия и оружие Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14 Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.

Баскетбол «Химки» ведут переговоры с Тимофеем Мозговым Мозгов уже выступал за «Химки» до перехода в НБА (2006-10) и во время локаута в 2011 году.

Космос На Марсе обнаружена американская подводная лодка Уфолог Скотт Уоринг, изучая снимки Марса в надежде разыскать следы древних культур, обнаружил предмет, своими контурами напоминающий небольшую американскую субмарину.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.

Общество В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

Происшествия У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение У берегов Индонезии произошло семибалльное землетрясение, сообщило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.