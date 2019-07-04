Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудниковИзвестия 11:34

Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.
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, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.
РБК12:24

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Deutsche Bank уволит до 20 тыс. сотрудников

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Deutsche Bank объявил о радикальной реструктуризации

РБК12:45

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

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Deutsche Bank прогнозирует убытки в €2,8 млрд по итогам второго полугодия

Коммерсантъ12:30

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАСС11:21

Deutsche Bank проведет реструктуризацию на $5,6 млрд, под ударом инвестбанкинг

Financial One04 июля в 05:38

Реструктуризация принесёт Deutsche Bank убытки на 5 млрд евро

Саминвестор04 июля в 02:09
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Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов

Обновлено в 09:45
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Футбол

Медель высказался по поводу удаления Месси на Кубке Америки

Сборная Аргентины выиграла матч за третье место со счетом 2:1. Ранее Месси заявил, что Аргентина заслужила играть в финале Кубка Америки .
Обновлено в 13:14
Политика

МВД решило депортировать беженца из Того

Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака

Обновлено в 10:53
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Спорт

Гимнастка Перебиносова завоевала бронзу на Универсиаде-2019

Россиянка Ульяна Перебиносова заняла третье место в соревнованиях по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
Обновлено в 12:44
Экономика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова снялась с Тимуром Батрутдиновым в фотосессии

Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии, на которой также был замечен ее друг и актер Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Музыкант Троицкий устроил пьяный дебош в аэропорту Жуковский

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий устроил пьяный дебош в аэропорту Жуковский, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:41
Происшествия

Избиение семилетней девочки: участкового врача проверят

В Ингушетии проверят работу участкового врача после госпитализации с тяжелыми травмами семилетней девочки, воспитывавшейся в семье тети.
Обновлено в 12:57
Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Обновлено в 09:39
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Пограничный контроль в аэропорту мексиканского Канкуна не смогли пройти еще 14 российских граждан.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн

Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 12:12
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в контрольном матче

Обновлено в 12:46
Происшествия

Трое участников акций против храма в Екатеринбурге пожаловались в ЕСПЧ

После акций протеста власти Екатеринбурга отказались от планов строить храм в сквере около Театра драмы.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14

Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 08:29
Баскетбол

«Химки» ведут переговоры с Тимофеем Мозговым

Мозгов уже выступал за «Химки» до перехода в НБА (2006-10) и во время локаута в 2011 году.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Обновлено в 11:40
Происшествия

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Космос

На Марсе обнаружена американская подводная лодка

Уфолог Скотт Уоринг, изучая снимки Марса в надежде разыскать следы древних культур, обнаружил предмет, своими контурами напоминающий небольшую американскую субмарину.
Обновлено 05 июля в 01:08
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Общество

В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег

Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.
Обновлено в 10:30
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У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

У берегов Индонезии произошло семибалльное землетрясение, сообщило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.
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Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
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Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

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Deutsche Bank
Банк
Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне. Deutsche Bank - универсальный, один из 30 важнейших транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности.
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