с чего всё началось

Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Космос Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Общество Названы причины падения рождаемости в России В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.

Футбол Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.

Авто В Сети появились первые фотоснимки BMW X6M без камуфляжа Базовая версия будет оснащаться восьмицилиндровым двигателем, выдающим 600 л. с. Но есть и версия Competition, где мощность достигает 617 «лошадок» .

Происшествия Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт Испания выиграла женский чемпионат Европы Лучшей на площадке была испанка Марта Саргай, набравшая 23 очка. Для Испании это четвертое золото чемпионатов Европы.

Политика Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.

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Шоу-бизнес Регина Тодоренко пожаловалась на бешеный ритм своей жизни Рождение сына, подготовка к свадьбе, тренировки, чтобы прийти в форму, работа, к которой Регина Тодоренко вернулась практически сразу после родов – все это закружило экс-ведущую «Орла и решки» в бешеный темп.

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Происшествия Два человека пострадали в результате аварии на проспекте Мира Два человека пострадали в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля на северо-востоке Москвы в воскресенье, 7 июля.