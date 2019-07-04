Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудниковИзвестия 11:34

Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте
 кредитной организации.
РБК12:24

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Deutsche Bank уволит до 20 тыс. сотрудников

Росбалт13:46

Реструктуризация принесёт Deutsche Bank убытки на 5 млрд евро

Саминвестор04 июля в 02:09

Deutsche Bank прогнозирует убытки в €2,8 млрд по итогам второго полугодия

Коммерсантъ12:30

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известия11:34

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАСС11:21

Deutsche Bank проведет реструктуризацию на $5,6 млрд, под ударом инвестбанкинг

Financial One04 июля в 05:38

Deutsche Bank объявил о радикальной реструктуризации

РБК12:45
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Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Космос

Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды

Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 11:37
Общество

На Мосфильме появился один из крупнейших съемочных павильонов в Европе

Обновлено в 09:25
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Авто

В Сети появились первые фотоснимки BMW X6M без камуфляжа

Базовая версия будет оснащаться восьмицилиндровым двигателем, выдающим 600 л. с. Но есть и версия Competition, где мощность достигает 617 «лошадок» .
Обновлено в 15:21
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Спорт

Испания выиграла женский чемпионат Европы

Лучшей на площадке была испанка Марта Саргай, набравшая 23 очка. Для Испании это четвертое золото чемпионатов Европы.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Происшествия

В Ленобласти подросток на мотоцикле врезался в электричку

Обновлено в 15:10
Политика

Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:23
Наука

В египетской пирамиде найден ход в загробный мир

В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Политика

Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
Обновлено в 15:36
Политика

Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено в 07:42
Происшествия

В Мексику не пустили 14 россиян

Обновлено в 14:57
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко пожаловалась на бешеный ритм своей жизни

Рождение сына, подготовка к свадьбе, тренировки, чтобы прийти в форму, работа, к которой Регина Тодоренко вернулась практически сразу после родов – все это закружило экс-ведущую «Орла и решки» в бешеный темп.
Обновлено в 08:16
Музыка

Лепс записывает музыкальные произведения со Стивеном Сигалом

На своей странице в Instagram Григорий Лепс написал, что в настоящее время он записывает произведения на фестиваль «Жара» вместе с «другом Стивеном Сигалом».
Обновлено в 16:14
Политика

Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
Обновлено в 15:12
Политика

Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Петербурженка купила пирожок с опарышами в магазине на Руставели

Обновлено в 10:28
Энергетика

Премьер-министр Украины заявил, что причин для поднятия цен на газ нет

Причин для увеличения цен на газ для украинцев нет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 июля в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Два человека пострадали в результате аварии на проспекте Мира

Два человека пострадали в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля на северо-востоке Москвы в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено в 15:05
Футбол

«Спартак-2» обыграл «Балтику» на старте первенства ФНЛ

Обновлено в 15:50
Единоборства

Джонс победил Сантоса решением судей

В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
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Deutsche Bank
Банк
Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне. Deutsche Bank - универсальный, один из 30 важнейших транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности.
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