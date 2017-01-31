Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудниковИзвестия 07 июля в 11:34

Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.
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Падение титана: Dеutsche Bank увольняет 18 тысяч сотрудников

РИА Новости01:00

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Газета.Ru07 июля в 21:32
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Сеть кофеен поставляет свою продукцию в супермаркеты X5 и Billa.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
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Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
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В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
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В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

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В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

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Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
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Согласно информации стрим-сервиса Netflix, третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд по просмотрам за первые четыре дня.
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Россиянам рассказали о правилах употребления экзотических блюд

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Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

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День для акции протеста водители выбрали наиболее удачный. 9 июля в столицу Урала приехал президент РФ Владимир Путин.
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