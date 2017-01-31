Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудниковИзвестия 07 июля в 11:34
Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.
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Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России
Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
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Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
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Райффайзенбанк начал выдавать кредиты через соцсети и мессенджеры
Как устроена выдача кредитов: В соцсетях Райффайзенбанка появился чат-бот, написав которому, можно получить анкету-заявку на кредит.
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Происшествия
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Обновлено в 03:21
Космос
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Экономика
«Шоколадница» начала переговоры о поставках кофе в супермаркеты
Сеть кофеен поставляет свою продукцию в супермаркеты X5 и Billa.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
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Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
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Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма
Обновлено в 01:54
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
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Canon PowerShot G5 X Mark II: тотально обновлённый компакт
Canon PowerShot G5 X Mark II не так уж и сильно похож на своего предшественника.
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Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Назван состав нового правительства Греции
Официальный представитель победившей на парламентских выборах партии «Новая демократия» Стелиос Пецас озвучил состав нового правительства Греции.
Обновлено вчера в 12:50
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Согласно информации стрим-сервиса Netflix, третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд по просмотрам за первые четыре дня.
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Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
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Здоровье
Россиянам рассказали о правилах употребления экзотических блюд
Во время отпуска рекомендуется пробовать экзотические блюда маленькими порциями и постепенно их увеличивать, чтобы избежать аллергической реакции.
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Тодоренко ради свадебной фотосессии примерила фату и мини-платье
Тодоренко предстала перед объективом фотокамеры в образе невесты, примерив белоснежную фату и мини-платье.
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено 07 июля в 16:24
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Транспорт
Екатеринбург встречает Путина забастовкой водителей автобусов
День для акции протеста водители выбрали наиболее удачный. 9 июля в столицу Урала приехал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 02:27
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41