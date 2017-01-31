Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудниковИзвестия 07 июля в 11:34

Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Падение титана: Dеutsche Bank увольняет 18 тысяч сотрудников

РИА Новости01:00

Европейские рынки акций завершили торги незначительными изменениями

Финмаркет01:10

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известия07 июля в 11:34

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Коммерсантъ07 июля в 20:31

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

REGNUM07 июля в 12:10

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Газета.Ru07 июля в 21:32

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАСС07 июля в 11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Политика

Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено вчера в 14:43
Здоровье

В Петербурге расскажут о борьбе с раком

Пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет в Петербурге в понедельник, 8 июля.
Обновлено 07 июля в 21:37
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Политика

В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 00:39
Общество

В Екатеринбурге перенесли остановку «Оперный театр»

В Екатеринбурге перенесли автобусную остановку "Оперный театр". Место посадки и высадки пассажиров сдвинули на 100 метров.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами

Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19
Музыка

Стинг отменил выступление в Бельгии по состоянию здоровья

Британский музыкант и исполнитель Стинг отменил свое выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Телемост России с Украиной стал поводом для уголовного дела

На Украине возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену. Поводом послужило желание канала NewsOne провести телемост с Россией.
Обновлено вчера в 08:30
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено вчера в 04:35
Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель

Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Наука

Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни

Учёным не в первый раз удаётся заставить клетки мха снова начать делиться.
Обновлено вчера в 14:58
Интернет

Instagram анонсировал новые функции для борьбы с травлей в интернете

Социальная сеть Instagram анонсировала введение ряда новых функций, направленных на борьбу с травлей в интернете, следует из официального заявления компании.
Обновлено в 01:08
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Политика

Савченко заявила о планах посетить ДНР в рамках предвыборной кампании

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в рамках своей предвыборной кампании планирует посетить Донецкую область, включая территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Обновлено в 02:28
Транспорт

В Шереметьево стабилизировали ситуацию с багажом

Ситуация с багажом в Шереметьево стабилизирована, но возможны отклонения, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора по производству московского аэропорта Андрей Никулин.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком

В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Путешествия

Работы по благоустройству усадьбы Люблино в Москве завершены на 80%

Новая набережная, лодочная станция с причалом и павильон для проведения праздников и свадеб построены на юго-востоке Москвы на территории "Усадьбы Люблино", работы по благоустройству парка завершены более чем на 80%, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале

Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Евкуров стал заместителем министра обороны

Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин

Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Гаджеты

Более тысячи Android-приложений из Google Play тайком собирают данные о пользователях

Исследователи обнаружили более тысячи приложений для Android, которые обходят ограничения защиты данных, что призваны защищать конфиденциальность пользователей.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Политика

В Екатеринбурге ждут Владимира Путина

Сегодня Владимир Путин посетит международную выставку Иннопром, Глобальный саммит производства и пообщается со студентами Уральского федерального университета.
Обновлено в 02:07
Наука

Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом

Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное