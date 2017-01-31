Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.

Политика Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.

Здоровье В Петербурге расскажут о борьбе с раком Пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет в Петербурге в понедельник, 8 июля.

Общество В Екатеринбурге перенесли остановку «Оперный театр» В Екатеринбурге перенесли автобусную остановку "Оперный театр". Место посадки и высадки пассажиров сдвинули на 100 метров.

Общество В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.

Общество Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.

Общество Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.

Музыка Стинг отменил выступление в Бельгии по состоянию здоровья Британский музыкант и исполнитель Стинг отменил свое выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.

Политика Телемост России с Украиной стал поводом для уголовного дела На Украине возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену. Поводом послужило желание канала NewsOne провести телемост с Россией.

Авто УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.

Армия и оружие На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»

Наука Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни Учёным не в первый раз удаётся заставить клетки мха снова начать делиться.

Интернет Instagram анонсировал новые функции для борьбы с травлей в интернете Социальная сеть Instagram анонсировала введение ряда новых функций, направленных на борьбу с травлей в интернете, следует из официального заявления компании.

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Происшествия 66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.

Политика Савченко заявила о планах посетить ДНР в рамках предвыборной кампании Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в рамках своей предвыборной кампании планирует посетить Донецкую область, включая территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Транспорт В Шереметьево стабилизировали ситуацию с багажом Ситуация с багажом в Шереметьево стабилизирована, но возможны отклонения, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора по производству московского аэропорта Андрей Никулин.

Происшествия Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.

Путешествия Работы по благоустройству усадьбы Люблино в Москве завершены на 80% Новая набережная, лодочная станция с причалом и павильон для проведения праздников и свадеб построены на юго-востоке Москвы на территории "Усадьбы Люблино", работы по благоустройству парка завершены более чем на 80%, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Шоу-бизнес Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Происшествия В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Гаджеты Более тысячи Android-приложений из Google Play тайком собирают данные о пользователях Исследователи обнаружили более тысячи приложений для Android, которые обходят ограничения защиты данных, что призваны защищать конфиденциальность пользователей.

Общество Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.

Политика В Екатеринбурге ждут Владимира Путина Сегодня Владимир Путин посетит международную выставку Иннопром, Глобальный саммит производства и пообщается со студентами Уральского федерального университета.