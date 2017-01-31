Экономика
Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудниковГазета.Ru вчера в 21:32
Deutsche Bank сократит около 18 тыс сотрудников к 2022 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, банк намерен уволить сотрудников в рамках реструктуризации.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»
24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи".
Обновлено в 14:10
Авто
Минпромторг оценил лимузин Aurus в 18 млн рублей
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, точная цена на автомобиль для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоу-рума в Москве-Сити.
Обновлено в 15:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы
Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Футбол
«ПСЖ»: «Неймар не явился на предсезонную подготовку. Клуб примет меры»
«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в ранее оговоренное время и место. Это произошло без разрешения клуба.
Обновлено в 13:30
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Общество
Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте
В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Музыка
Стали известны первые участники Koktebel Jazz Party
Обновлено в 08:26
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Индийское представительство Renault представило на местном рынке обновленный Duster первого поколения.
Обновлено в 10:00
Происшествия
СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей
Муж Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате, рассказал о судьбе украденных средств.
Обновлено в 15:47
Политика
В Киеве начались протесты из-за планов телемоста с Россией
Перед офисом телекомпании NewsOne в Киеве началась акция протеста, связанная с планами проведения телемоста с Россией.
Обновлено в 15:41
Интернет
Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud
Браузерная версия облачного сервиса iCloud будет поддерживать биометрическую авторизацию через Face ID или Touch ID.
Обновлено в 05:03
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Культура
Шнуров стал новым ведущим телеигры «Форт Боярд»
Шнуров был ведущим передач "Шнур вокруг света" и "История российского шоу-бизнеса", был наставником в шоу "Голос", в феврале вошел в расширенный состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено в 08:11
Общество
День семьи, любви и верности отмечали в Мурманске
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Старшая дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
18-летняя дочь известной российской певицы Веры Брежневой Соня решила поделиться с подписчиками совместными фотографиями со своим возлюбленным.
Обновлено в 09:52
Гаджеты
Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI
Обновлено в 07:16
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Политика
Заявление Луценко о связи NewsOne с российским банком назвали ложью
Владелец украинского телеканала и депутат Верховной рады Тарас Козак отметил, что высказывание Луценко свидетельствует о его "профессиональной непригодности".
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 09:57