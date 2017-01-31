Экономика

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудниковГазета.Ru вчера в 21:32

Deutsche Bank сократит около 18 тыс сотрудников к 2022 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, банк намерен уволить сотрудников в рамках реструктуризации.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: Стараний Deutsche Bank может быть недостаточно

ПРАЙМ12:43

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Газета.Ruвчера в 21:32

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАССвчера в 11:21

Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризации

Ведомостивчера в 16:04

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

REGNUMвчера в 12:10

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известиявчера в 11:34

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Коммерсантъвчера в 20:31
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Общество

Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами

Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами из-за высокого риска стать жертвой скимминга.
Обновлено в 21:22
Политика

Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса

В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса.
Обновлено в 15:49
Финансы

В США в сентябре может произойти дефолт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию

Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Космос

Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби

Обновлено в 13:14
Происшествия

Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

Обновлено в 02:24
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной

Минобороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших систем С-500 «Прометей» будут включены мобильные ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники.
Обновлено в 22:16
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено вчера в 06:27
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено в 21:15
Политика

Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»

Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого нецензурно оскорбил журналист в эфире грузинского канала «Рустави 2». Об этом она написала в Telegram-канале Собчак напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции.
Обновлено в 23:06
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика

Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика

В Госдуме подготовили проект о санкциях против Грузии

Депутаты Госдумы попросили правительство ввести санкции против Грузии.
Обновлено в 17:20
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Политика

Украинский министр опубликовал фотоколлаж с танками ВСУ у Кремля

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян разместил на своей странице в Facebook коллаж с изображением украинского танка у Кремля.
Обновлено в 09:41
Авто

Стала известна цена лимузина Aurus

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено в 17:21
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".
Обновлено в 12:58
Гаджеты

Продано 15 млн смартфонов Honor 8X

Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено в 06:39
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Общество

В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске

В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено в 21:20
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
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