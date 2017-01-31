Deutsche Bank сократит около 18 тыс сотрудников к 2022 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, банк намерен уволить сотрудников в рамках реструктуризации.

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Политика В МИД РФ прокомментировали оскорбления в адрес Путина на грузинском ТВ Представители российского внешнеполитического ведомства резко осудили выступление грузинского журналиста Георгий Габуния в прямом эфире телеканала «Рустави 2», в рамках которого он нецензурно высказался о российском лидере Владимире Путине.

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Политика Блогер Горный вызвал на бой журналиста «Рустави 2» Крымский блогер Александр Горный заявил, что вызывает на бой ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей программе нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.

Политика Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.

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