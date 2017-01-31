Экономика

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудниковГазета.Ru вчера в 21:32

Deutsche Bank сократит около 18 тыс сотрудников к 2022 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, банк намерен уволить сотрудников в рамках реструктуризации.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: Стараний Deutsche Bank может быть недостаточно

ПРАЙМ12:43

Deutsche Bank уволит 18 000 человек. Компания решила сэкономить €6 млрд

РБК08:06

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАССвчера в 11:21

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Коммерсантъвчера в 20:31

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

REGNUMвчера в 12:10

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известиявчера в 11:34

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Газета.Ruвчера в 21:32
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Политика

В МИД РФ прокомментировали оскорбления в адрес Путина на грузинском ТВ

Представители российского внешнеполитического ведомства резко осудили выступление грузинского журналиста Георгий Габуния в прямом эфире телеканала «Рустави 2», в рамках которого он нецензурно высказался о российском лидере Владимире Путине.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших туристок из России

Обновлено в 12:50
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Политика

Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Политика

Блогер Горный вызвал на бой журналиста «Рустави 2»

Крымский блогер Александр Горный заявил, что вызывает на бой ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей программе нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 12:42
Политика

Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ

Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В «Зарядье» мужчина прыгнул с Парящего моста на автомобиль

Обновлено в 13:59
Футбол

Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»

24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи".
Обновлено в 14:10
Энергетика

Кризис грязной нефти в России оставляет шрамы на Транснефти

Компания столкнулась с необходимостью выплаты компенсаций и проведения реформ Самые масштабные за несколько десятилетий перебои в поставках нефти из России, которые практически не навредили европейскому рынку, в отличие от российского оператора трубопровода.
Обновлено в 12:14
Авто

Пикап Nissan Navara пережил техническую модернизацию

Пикапы с «полуторной» кабиной теперь могут брать на борт дополнительные 55—95 кг, а «двухкабинники» — 54—114 кг.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Происшествия

Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы

Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:32
Политика

Комиссию по правам человека создали при госдепе США

Вопрос прав человека нельзя коррумпировать, захватить или использовать для сомнительных или пагубных целей, продолжил госсекретарь и подчеркнул, что настало верное время для профессионального пересмотра прав человека во внешней политике США.
Обновлено в 10:40
Общество

В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Обновлено в 11:53
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Футбол

«Милан» подписал полузащитника «Эмполи» Крунича

По информации официального сайта «Милана», полузащитник успешно прошел медицинский осмотр и поставил подпись под пятилетним контрактом.
Обновлено в 14:42
Экономика

Хорватия начала вступление в еврозону

Хорватия начала процесс присоединения к зоне евро.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей

Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО

Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Кино

Умер режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 09:35
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Футбол

Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансфер

Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
Обновлено в 08:09
Здоровье

В Петербурге предложили ужесточить санитарные нормы общепита

Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
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