Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank объявил о масштабных увольнениях. К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".

Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников

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