Экономика
Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудниковВести.Ru вчера в 23:39
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank объявил о масштабных увольнениях. К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".
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Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.РБКвчера в 12:24
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Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Политика
Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина
Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.
Обновлено в 01:53
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 06:00
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено в 04:44
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
ЖКХ
Жители Екатеринбурга опять останутся без горячей воды
Среднеуральская ГРЭС начинает масштабный ремонт, в связи с чем с 12 по 25 июля Среднеуральск и Верхняя Пышма останутся без горячей воды.
Обновлено в 04:57
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии
Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Москве таксист напал на девушку-пассажирку
На севере Москвы водитель такси пытался изнасиловать 22-летнюю клиентку. Мужчина также ограбил свою пассажирку.
Обновлено в 04:40
Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Обновлено вчера в 07:00
Общество
На восстановление Нотр-Дама пока разрешили потратить 38 млн евро
Архиепископ Парижа Мишель Опети в понедельник сообщил, что на восстановление сгоревшего Собора Парижской Богоматери через созданные для этих целей фонды удалось собрать 380 млн евро.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Российский самолет экстренно развернули в Москву
Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Кино
Файги рассказал о сцене после титров в новом фильме про Человека-паука
Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил фанатам её киновселенной сцену, которая была показана после титров кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 05:04
Политика
Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Политика
Накажем рублем: В России отреагировали на выходку «Рустави 2»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.
Обновлено в 01:32
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Футбол
Месси может быть дисквалифицирован на два года
Обновлено в 00:21
Футбол
Ибрагимович составил символическую сборную всех времен из самого себя
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович составил символическую сборную лучших футболистов всех времен, передает Sport24.
Обновлено в 04:51
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»
В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Общество
Солнечные батареи поставят на ГЭС-2 в Москве осенью 2019 года
Уточняется, что установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений.
Обновлено в 06:01
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Политика
Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46