Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.

Политика Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2» Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2".

Общество Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Политика Пушков поддержал идею ввести санкции против Грузии В своем микроблоге в Twitter Пушков сообщил, что поддерживает инициативу Госдумы о введении экономических санкций в отношении Грузии.

Экономика Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.

Политика Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.

Общество Ребенка заставили есть еду с пола в детском саду Свердловской области В городе Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила ребенка есть еду, которая упала на пол, сообщает "Ридус".

Гаджеты Эксперты: В следующем году выйдет четыре новых iPhone В заключении аналитики подсчитали, что Apple удастся реализовать почти 200 миллионов iPhone в следующем году.

Политика Трамп отказался от британского посла Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.

Экономика Сибирское мороженое завоевывает Китай Если учесть, что в Китае проживает более 1,4 млрд человек, то перспективы развития бизнеса по производству и реализации мороженого в Китае просто огромные — до 340 тысяч тонн в год.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Экономика С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Новый порядок расчета пенсии не коснется только молодых пенсионеров, которые оформили пенсию начиная с 1 января 2019 года.

Авто Hongqi анонсировал премиальный седан в стиле Rolls-Royce Один из ведущих автомобильных концернов FAW опубликовал тизерные изображения, посвященные новой версии седана Hongqi H7.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Общество Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.

Политика СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.

Здоровье Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным 7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.

Путешествия Парк усадьбы Люблино откроют до конца лета Парк усадьбы Люблино откроют для горожан до конца лета.

Наука Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.