Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудниковИзвестия 07 июля в 11:34

Крупнейший в Германии Deutsche Bank проведет масштабную реорганизацию. В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета. Реформа банка продлится до конца 2022 года, передает ТАСС.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Падение титана: Dеutsche Bank увольняет 18 тысяч сотрудников

РИА Новости01:00

Европейские рынки акций завершили торги незначительными изменениями

Финмаркет01:10

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известия07 июля в 11:34

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Коммерсантъ07 июля в 20:31

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

REGNUM07 июля в 12:10

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Газета.Ru07 июля в 21:32

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАСС07 июля в 11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Политика

Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»

Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 10:25
Общество

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Единоборства

Аскрен: я не помню, что было в октагоне, очнулся уже в больнице

Обновлено вчера в 17:51
Политика

Владимир Путин прилетит в Екатеринбург всего на один день

Обновлено вчера в 17:04
Авто

Огромный внедорожник Rolls-Royce на треке с сеном - это надо видеть!

Автомобили Rolls-Royce созданы не для фестиваля скорости в Гудвуде.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Пушков поддержал идею ввести санкции против Грузии

В своем микроблоге в Twitter Пушков сообщил, что поддерживает инициативу Госдумы о введении экономических санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

Ребенка заставили есть еду с пола в детском саду Свердловской области

В городе Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила ребенка есть еду, которая упала на пол, сообщает "Ридус".
Обновлено вчера в 03:09
Гаджеты

Эксперты: В следующем году выйдет четыре новых iPhone

В заключении аналитики подсчитали, что Apple удастся реализовать почти 200 миллионов iPhone в следующем году.
Обновлено в 02:04
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Обновлено вчера в 22:09
Политика

Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика

Сибирское мороженое завоевывает Китай

Если учесть, что в Китае проживает более 1,4 млрд человек, то перспективы развития бизнеса по производству и реализации мороженого в Китае просто огромные — до 340 тысяч тонн в год.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Новый порядок расчета пенсии не коснется только молодых пенсионеров, которые оформили пенсию начиная с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:03
Авто

Hongqi анонсировал премиальный седан в стиле Rolls-Royce

Один из ведущих автомобильных концернов FAW опубликовал тизерные изображения, посвященные новой версии седана Hongqi H7.
Обновлено в 01:52
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Политика

СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье

Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным

7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 23:38
Путешествия

Парк усадьбы Люблино откроют до конца лета

Парк усадьбы Люблино откроют для горожан до конца лета.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Показано необычное применение «Змея Горыныча» в районе Марьинки

Обновлено в 01:53
Политика

В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 00:39
Наука

Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом

Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное