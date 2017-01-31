Экономика
Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудниковВести.Ru вчера в 23:39
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank объявил о масштабных увольнениях. К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".
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Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.РБКвчера в 12:24
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Общество
Россияне отметят День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
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Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина
Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.
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Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
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Культура
Владимир Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Циклон и низкое давление накроют Москву
В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Футбол
Болельщики «Локомотива» объяснили молчание на Суперкубке
Болельщики футбольного клуба «Локомотив» объяснили, почему молчали первые 35 минут игры в матче за Суперкубок против петербургского «Зенита», в котором московский клуб победил со счётом 3:2.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Назвали самые популярные в России иномарки до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок по средневзвешенной цене у жителей России, учитывались продажи по модификациям за 6 месяцев нынешнего года.
Обновлено в 00:55
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Петербурге мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку
В Невском районе Санкт-Петербурга приезжий из Таджикистана изнасиловал 11-летнюю девочку.
Обновлено в 02:41
Политика
Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии
Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Общество
Красноярский ученый объяснил причины нападения медведей
Обновлено в 01:24
Кино
В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
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Петербург назвали лучшим городом для знакомства иностранцев с Россией
Городом, с которым иностранным туристам надо начинать знакомство с Россией, выбрали Санкт-Петербург.
Обновлено в 03:13
Авто
JAC объявил российские цены на новую модель T6
Китайская компания JAC выводит на российский рынок новый пикап T6.
Обновлено в 01:31
Наука
Почему возникает зевота, объяснили эксперты
Эксперт по нейрофизиологии объяснил, что зевота возникает из-за перегревания мозга.
Обновлено 05 июля в 09:16
Политика
Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня
До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 12:55
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 подешевел до минимального уровня
Напомним, Mi Max 3 оснащен экраном диагональю 6,9 дюйма разрешением Full HD, сдвоенной камерой с датчиками разрешением 5 и 12 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, а также аккумуляторной батареей емкостью 5500 мА·ч.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
Воронежский «Факел» проиграл «Торпедо» на старте нового сезона
Со счетом 0:1 «Факел» 7 июля уступил в домашнем матче первого тура футбольного турнира ФНЛ столичному «Торпедо», дебютировавшему в турнире после долгого перерыва.
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Политика
Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:29