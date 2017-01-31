с чего всё началось

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.

Общество Названы регионы РФ с самыми высокими доходами населения Самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов, свидетельствуют результаты опроса РИА Новости.

Происшествия Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике» Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.

Политика Минтранс назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиационного сообщения с Грузией после того, как в июне в стране начались антироссийские протесты.

Политика Иванов оценил перспективы создания фильма о «Мюнхенском сговоре» История подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения может стать основой фильма при условии его качественного сценария, считает председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Общество Названо отношение россиян к браку Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.

Происшествия В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Политика В Японии призвали Иран не нарушать условия ядерной сделки Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура заявил, что настоятельно призывает Иран не нарушать условий ядерной сделки.

Шоу-бизнес 45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».

Происшествия Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.

Происшествия Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.

Политика Между Россией и Украиной состоится прямой телемост Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».

Энергетика Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Авто Названы самые популярные в России автомобили до 1 млн рублей Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Экономика Мантуров прогнозирует рост промпроизводства к концу 2019 года Добавим, что, по данным Росстата, за первые пять месяцев 2019 года промышленное производство в России выросло на 2,4%. В мае 2019 года рост промышленности замедлился до 0,9% в годовом выражении.