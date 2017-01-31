Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудниковREGNUM вчера в 12:10
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.
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Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.РБКвчера в 12:24
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Экономика
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Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено вчера в 07:15
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Обновлено в 01:17
Кино
Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети
Обновлено вчера в 16:06
Энергетика
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Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
Обновлено вчера в 23:26
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Обновлено вчера в 21:43
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Обновлено вчера в 09:04
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Обновлено вчера в 07:05
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Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 1 млн рублей
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Обновлено в 01:26
Экономика
Мантуров прогнозирует рост промпроизводства к концу 2019 года
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В Приморье ребенок лишился пальца из-за травмы в торговом центре
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