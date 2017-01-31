Экономика

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудниковГазета.Ru вчера в 21:32

Deutsche Bank сократит около 18 тыс сотрудников к 2022 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, банк намерен уволить сотрудников в рамках реструктуризации.
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с чего всё началось
Deutsche Bank объявил
 в воскресенье, что он откажется от торговых операций с акциями, сократит инвестиционно-банковские операции и тысячи рабочих мест в рамках масштабного плана реструктуризации для повышения прибыльности.
Вести.Финанс03:48

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Deutsche Bank уволит 18 000 человек. Компания решила сэкономить €6 млрд

РБК08:06

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Газета.Ruвчера в 21:32

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известиявчера в 11:34

Deutsche Bank уволит до 20 тыс. сотрудников

Росбалтвчера в 13:46

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

REGNUMвчера в 12:10

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Коммерсантъвчера в 20:31

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАССвчера в 11:21
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Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
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Игрок сборной России по пляжному гандболу утонула в Польше

Обновлено в 08:00
Теннис

Первая ракетка мира Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Обновлено в 08:00
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«Для нас крайне важна заинтересованность ребенка»

Конкурсные задания формируются в общении с экспертами, у которых мы интересуемся, какие задачи можно доверить детям.
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Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Туристы из России массово отменяют брони в отелях Грузии

Российские туристы массово аннулируют свои брони в гостиницах таких грузинских городов, как Батуми, Кутаиси, а также в регионе Кахетия из-за отмены авиарейсов из РФ.
Обновлено в 04:19
Религия

Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом

Interfax-Russia.ru - Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что умственные способности женщин, как правило, ниже, однако их отличает большая самоотверженность, чем та, на которую способны мужчины.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Транспорт

Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты

В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом

Известная певица Мэрайя Кэри приняла участие в популярном спортивном челлендже с бутылкой, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье

Врач рассказала, как отличить аллергию от простуды

Врач аллерголог-иммунолог рассказала, как отличить аллергию от простуды.
Обновлено в 06:47
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Футбол

«Атлетико» оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро

Как отмечается, "Атлетико" применит к 28-летнему форварду санкции в виде максимального штрафа, допустимого по его контракту, который составляет 200 тысяч евро.
Обновлено в 06:45
Общество

Упавшую в карри чайку перепутали с птицей фениксом

После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.
Обновлено в 05:58
Здоровье

Всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни, заявил Медведев

Всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна способствовать улучшению демографической ситуации и предупреждению опасных заболеваний, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:25
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Обновлено в 07:56
Происшествия

Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове

Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове.
Обновлено в 06:45
Политика

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.
Обновлено 06 июля в 07:50
Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций

Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 06:19
Политика

В Кремле ответили на предложение Зеленского о встрече

Президент Владимир Зеленский предложил совершенно новый формат для обсуждения ситуации на Украине, нужно понять, есть ли «перспективы у такой встречи».
Обновлено в 06:15
Театры

Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году

Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10
Авто

В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Футбол

«Тамбов» представил новый логотип

Обновлено в 07:36
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

В сети появилась российская версия заставки американского мультсериала «Симпсоны».
Обновлено в 05:46
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Политика

Захарова назвала «Рустави 2» инструментом политики Саакашвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с оскорблением в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».
Обновлено в 08:15
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