Экономика
Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудниковВести.Ru вчера в 23:39
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank объявил о масштабных увольнениях. К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.РБКвчера в 12:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»
Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено 06 июля в 12:10
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Равшана Куркова раскрыла секрет своих идеальных ног
«Очень помогает держать ноги сильными и стройными, рекомендую», — раскрыла Равшана свой секрет.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
Звезда подарила долгожданную дочь любимому супругу хоккеисту Игорю Макарову. Счастливые родители редко делятся снимками с малышкой.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Американского миллиардера арестовали по подозрению в торговле людьми
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Стало известно, когда появится прототип мотоцикла Aurus
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда появится в стране первый прототип мотоцикла Aurus.
Обновлено вчера в 22:50
Энергетика
Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Самолет из Челябинска в Анталью задержали после попадания молнии
В Челябинске самолет компании Red Wings, который должен был лететь в Анталью, задержали почти на 10 часов.
Обновлено в 01:41
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.
Обновлено вчера в 17:36
Гаджеты
В России начались продажи кнопочного телефона с Android, Wi-Fi и мощным аккумулятором
На российском рынке стартовали продажи кнопочного телефона Nobby 230, анонсированного в июне.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Школьники Москвы в июле смогут бесплатно научиться 3D-моделированию
Учащиеся московских школ 7-10 классов смогут в июле бесплатно заняться гейм-дизайном и 3D-моделированием, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:12
Политика
В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду
Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Экс-глава РСТ Забайкалья Батуева стала министром ЖКХ
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07
Космос
Китай завершил строительство марсохода, сообщают СМИ
Китайские ученые завершили создание марсохода для выполнения первой исследовательской миссии КНР на Марсе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Глобал Таймс».
Обновлено в 00:41
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Минеральная вода «Терсинка» исчезнет с прилавков Кузбасса
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Небо в огне. Как советские зенитчики сбивали американские самолеты
Сбить разведчика Первого мая 1960-го, за два месяца до официального дня создания зенитно-ракетных войск, под Свердловском советские зенитчики сбили американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом.
Обновлено в 01:00