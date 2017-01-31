с чего всё началось

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank объявил о масштабных увольнениях. К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".

Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников

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