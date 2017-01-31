с чего всё началось

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Политика Бурджанадзе назвала опасным саботажем брань ведущего в адрес Путина Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает власти инициировать расследование в связи с выступлением грузинского телевизионного журналиста, который в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента Российской Федерации.

Происшествия В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.

Политика Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.

Общество Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.

Здоровье Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.

Политика Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".

Футбол «Зенит» намерен перехватить вратаря Васютина у «Ростова» Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» намерен перехватить вратаря Александра Васютина у «Ростова».

Политика Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.

Кино Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет 20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.

Экономика Россиян захотели оградить от вкладов в валюте Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.

Политика Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.

Футбол УЕФА пригласил Бразилию и Аргентину в Лигу наций УЕФА сделал предложение сборным Бразилии и Аргентины принять участие в Лиге наций, рапортует TNT Sports.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Политика Новый президент Латвии вступил в должность Бывший судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс официально вступил в понедельник в должность президента Латвии.

Космос Москвичи в июле увидят полет МКС в небе невооруженным глазом Жители Москвы и Московской области в период с 10 по 29 июля смогут наблюдать полет Международной космической станции (МКС) в небе невооруженным глазом, сообщил в понедельник московский Музей космонавтики.

Интернет Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10 Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).

Армия и оружие Узбекистан купит у России истребители Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Политика Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор» Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.