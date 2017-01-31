Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудниковREGNUM вчера в 12:10
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.РБКвчера в 12:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:53, Вашингтон
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Бурджанадзе назвала опасным саботажем брань ведущего в адрес Путина
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает власти инициировать расследование в связи с выступлением грузинского телевизионного журналиста, который в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента Российской Федерации.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка
В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Политика
Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим
Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Футбол
«Барселона» представила выездную форму с дизайном 1979 года
Обновлено в 04:38
Общество
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Культура
Владимир Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено вчера в 11:26
Здоровье
Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции
Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:10
Политика
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".
Обновлено в 04:36
Футбол
«Зенит» намерен перехватить вратаря Васютина у «Ростова»
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» намерен перехватить вратаря Александра Васютина у «Ростова».
Обновлено в 04:04
Футбол
Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ
Обновлено в 04:01
Политика
Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий
Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 01:18
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Технологии
«Инфосистемы джет» провела модернизацию инфраструктуры
«Инфосистемы джет» объявила о завершении полной модернизации своей ИТ-инфраструктуры.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Партия Ципраса проиграла выборы правоцентристам в Греции
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
Футбол
УЕФА пригласил Бразилию и Аргентину в Лигу наций
УЕФА сделал предложение сборным Бразилии и Аргентины принять участие в Лиге наций, рапортует TNT Sports.
Обновлено в 03:10
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Новый президент Латвии вступил в должность
Бывший судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс официально вступил в понедельник в должность президента Латвии.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено вчера в 13:40
Космос
Москвичи в июле увидят полет МКС в небе невооруженным глазом
Жители Москвы и Московской области в период с 10 по 29 июля смогут наблюдать полет Международной космической станции (МКС) в небе невооруженным глазом, сообщил в понедельник московский Музей космонавтики.
Обновлено в 04:45
Интернет
Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10
Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Узбекистан купит у России истребители
Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске поздравила певицу с днем рождения архивным фото
Сестра покойной певицы Жанны Фриске поздравила родственницу с днем рождения, показав архивное фото с ней.
Обновлено в 03:37