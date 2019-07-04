Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудниковREGNUM 12:10
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.
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Deutsche Bank проведет реструктуризацию на $5,6 млрд, под ударом инвестбанкинг
Financial One04 июля в 05:38
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:39, Вашингтон
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