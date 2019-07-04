Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудниковREGNUM 12:10

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.
Читать в источнике
с чего всё началось
Соответствующие сообщения
, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.
РБК12:24

Подробнее о событии

Deutsche Bank объявил о радикальной реструктуризации

РБК12:45

Deutsche Bank проведет реструктуризацию на $5,6 млрд, под ударом инвестбанкинг

Financial One04 июля в 05:38

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

REGNUM12:10

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известия11:34

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАСС11:21

Deutsche Bank прогнозирует убытки в €2,8 млрд по итогам второго полугодия

Коммерсантъ12:30

Реструктуризация принесёт Deutsche Bank убытки на 5 млрд евро

Саминвестор04 июля в 02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:39, Вашингтон
Происшествия

Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн

Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 12:12
Политика

В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду

Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Политика

Комитет ОБСЕ отклонил резолюцию РФ о противодействии неонацизму

Автор документа считает, что некоторые делегации идут на поводу русофобски настроенных стран Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил предложенную РФ резолюцию о противодействии неонацизму.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Нью-Йорке арестованы две звезды НХЛ

Нападающий "Колорадо Эвеланш" Эй Джей Грир и форвард "Коламбус Блю Джекетс" Сонни Милано задержаны за драку около ночного клуба, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 12:01
Футбол

Бабаев: «ЦСКА пока не намерен никуда отдавать Чалова»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес останутся в команде этим летом.
Обновлено в 08:36
Футбол

Тотти может получить должность в «Реале»

«Реал» планирует предложить бывшему капитану «Ромы» Франческо Тотти должность посла мадридского клуба.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив

Обновлено вчера в 20:46
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель

Обновлено в 13:15
Политика

Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

Украина начнет восстанавливать мост в Станице Луганской после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:11
Экономика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено в 07:05
Происшествия

Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске

В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек

По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 11:53
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 13:18
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Здоровье

На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 13:04
Политика

В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева

Обновлено в 05:34
Наука

Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники

Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено в 10:22
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Музыка

Лепс запишет песню в дуэте со Стивеном Сигалом

Обновлено в 11:00
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим перемирия (прекращения огня) в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Обновлено в 05:30
Авто

Наклейки для проезда по платным трассам начнут выдавать уже в сентябре этого года

Выдавать RFI-метки хотели еще прошлой зимой, но процесс был отложен. Теперь известно, что все запустится уже в сентябре.
Обновлено в 10:27
Кино

В Ярославль съехались кинозвезды

На красной дорожке гости фестиваля увидели Кристину Асмус, Сергея Шакурова, Анну Ардову, Павла Трубинера, Екатерину Шпица.
Обновлено в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Deutsche Bank
Банк
Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне. Deutsche Bank - универсальный, один из 30 важнейших транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное