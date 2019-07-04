с чего всё началось

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.

Происшествия Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».

Политика В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.

Политика Комитет ОБСЕ отклонил резолюцию РФ о противодействии неонацизму Автор документа считает, что некоторые делегации идут на поводу русофобски настроенных стран Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил предложенную РФ резолюцию о противодействии неонацизму.

Происшествия В Нью-Йорке арестованы две звезды НХЛ Нападающий "Колорадо Эвеланш" Эй Джей Грир и форвард "Коламбус Блю Джекетс" Сонни Милано задержаны за драку около ночного клуба, сообщает Daily Mail.

Футбол Бабаев: «ЦСКА пока не намерен никуда отдавать Чалова» Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес останутся в команде этим летом.

Футбол Тотти может получить должность в «Реале» «Реал» планирует предложить бывшему капитану «Ромы» Франческо Тотти должность посла мадридского клуба.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.

Футбол Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

Политика Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской Украина начнет восстанавливать мост в Станице Луганской после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Экономика Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

Происшествия Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9 В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Здоровье На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.

Гаджеты ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.

Армия и оружие Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе Украинские силовики за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим перемирия (прекращения огня) в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Авто Наклейки для проезда по платным трассам начнут выдавать уже в сентябре этого года Выдавать RFI-метки хотели еще прошлой зимой, но процесс был отложен. Теперь известно, что все запустится уже в сентябре.