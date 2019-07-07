Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудниковREGNUM 12:10
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявлять осторожность, делая заявления о выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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Обновлено в 17:59
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Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обновлено в 03:55
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.
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Обновлено в 13:30