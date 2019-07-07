с чего всё началось

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.

Политика Тина Канделаки назвала реального бенефициара грузинского «Рустави 2» Журналистка Тина Канделаки заявила, что грузинский телеканал «Рустави 2» должен извиниться перед президентом России Владимиром Путиным.

Политика Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.

Политика Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Футбол Малафеев открыл бутылку ударом ногой Участники челленджа предпринимают попытки открыть бутылку ударом ногой. Видео можно посмотреть на странице Вячеслава Малафеева в «Твиттере».

Политика Что ждет Украину после демарша в ПАСЕ К небольшому по объему документу было сделано в общей сложности 222 поправки, подавляющее большинство которых подготовили именно представители Украины.

Происшествия Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.

Политика Трамп ответил на критику британского посла в США Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в США Ким Дэррок, ранее назвавший американского президента "неумелым" и "некомпетентным", плохо служил Королевству, слова президента распространила пресс-служба Белого дома.

Политика Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявлять осторожность, делая заявления о выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Экономика Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

Экономика Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Кино Дни рождения Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Технологии Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.

Авто В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.

Экономика Владелец ПИК выделяет рабочие места В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.

Здоровье Врачи рассказали, что нужно делать при высокой температуре Специалисты Ассоциации педиатров Испании дали несколько советов родителям на случай, если у их ребенка или же у самих взрослых резко повысилась температура.

Происшествия Задержаны 16 человек после взрыва автомобиля в Турции Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 16 человек, подозреваемых в причастности к взрыву автомобиля в городе Рейханлы, 7 июля сообщает Anadolu.