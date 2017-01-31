Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.

Политика В США из предвыборной гонки вышел первый демократ В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.

Общество Пиратские сайты предложили удалять целиком Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.

Технологии Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удаляться из Facebook Уже прошел год, как сооснователь Apple Стив Возняк удалил свою личную страницу на Facebook.

Политика Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.

Политика Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Экономика Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.

Происшествия Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.

Общество В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.

Авто Renault обновила Duster первого поколения Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.

Экономика Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.

Авто Стала известна стоимость лимузина Aurus В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Политика Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.

Авто «Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Путешествия Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии "По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Суд продлил домашний арест Майкла Калви "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.

Политика Россия призвала загерметизировать антитеррористические законы Требуется «герметично» закрыть лазейки для террористов в законах разных государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Авто УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.

Политика Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине Президент России Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.

Экономика Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян Злоумышленники получают от клиентов их личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.

Шоу-бизнес Лолита красила перила и мыла полы в подъезде Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.