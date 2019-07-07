с чего всё началось

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank официально объявил о сокращениях персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.

Политика Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес Путина Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.

Энергетика «Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.

Политика Подводников похоронили в Петербурге Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.

Кино Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.

Общество Андрей Кефер уволился с должности замглавы администрации Читы Заместитель руководителя администрации по экономике и финансам Андрей Кефер уволился с должности.

Политика ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко пожаловалась на бешеный ритм своей жизни Рождение сына, подготовка к свадьбе, тренировки, чтобы прийти в форму, работа, к которой Регина Тодоренко вернулась практически сразу после родов – все это закружило экс-ведущую «Орла и решки» в бешеный темп.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Происшествия В Мексику не пустили еще 14 россиян Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.

Транспорт Открыт новый железнодорожный путь через реку Лена ИА «Ореанда-Новости» Российские железнодорожники запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.

Футбол Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.

Происшествия Украинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Одессе Украинская полиция взяла штурмом задание кредитного учреждения в Одессе, в котором злоумышленник удерживал в заложниках двух сотрудниц.

Политика Трамп ответил на критику британского посла в США Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в США Ким Дэррок, ранее назвавший американского президента "неумелым" и "некомпетентным", плохо служил Королевству, слова президента распространила пресс-служба Белого дома.

Политика Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.

Музыка Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка» Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.

Футбол «Енисей» вырвал победу у «Текстильщика» Бояринцева в первом туре ФНЛ Енисей победил Текстильщик (1:0) в матче первого тура ФНЛ благодаря голу форварда Артема Делькина в компенсированное ко второму тайму время.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Общество На зарядку становись: как в Барнауле развивается рынок портативного электротранспорта Константин Атрощенко считает, если Барнаул будет работать над инфраструктурой, люди начнут переходить на электротранспорт, но "быстрых изменений тут ждать не стоит".

Армия и оружие Ливийский аэропорт Митига закрыт после ракетного обстрела Аэропорт Митига в пригороде ливийской столицы Триполи объявлен закрытым после нанесения по нему удара с воздуха в воскресенье, 7 июля.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.