Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудниковКоммерсантъ вчера в 20:31
Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено в 10:27
Политика
Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС
Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Политика
Болтон о санкциях США против Ирана: Всё только начинается
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти в настоящее время лишь только начинают разворачивать свои санкции против Исламской Республики Иран, и впереди будут новые более жесткие рестрикции.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Политика
Вован и Лексус дважды разыграли премьера Северной Македонии
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии.
Обновлено в 11:09
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Рита Дакота со слезами на глазах встретила победившего алкоголизм отца
Находясь в реабилитационном центре отец певицы даже не мог увидеться со своей внучкой.
Обновлено в 10:54
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Экономика
Хорватия начала вступление в зону евро
Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
Обновлено в 15:24
Политика
Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
Обновлено в 15:44
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Баскетбол
«Оклахома-Сити» обменял Джерами Гранта в «Денвер» на пик 1-го раунда
«Оклахома-Сити» обменял форварда Джерами Гранта в «Денвер» на пик 1-го раунда драфта-2020, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Политика
Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун
Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
Обновлено в 14:34
Путешествия
Все российские туристы вернулись из Грузии
Ростуризм отчитался что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину, передает ТАСС.
Обновлено в 10:05
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Политика
Евкурова назначили заместителем министра обороны
Обновлено в 07:31
Спорт
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Наука
Российские ученые обнаружили следы фотонов темной материи
Обновлено в 12:23
Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
Обновлено в 10:23
Футбол
Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»
«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
Обновлено в 13:23