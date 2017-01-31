с чего всё началось

Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.

Политика Названо условие для возобновления грузинского авиасообщения в Россию Минтранс назвал условие для возобновления перелетов грузинских авиакомпаний между Россией и Грузией.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Политика Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».

Политика Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Политика Состоится телемост между Россией и Украиной По сведениям агентства, телемост организуют телеканалы «Россия 1» и NewsOne.

Кино В Ярославль съехались кинозвезды Сегодня, 7 июля, в концертно-зрелищном центре "Миллениум" открылся ХІV Международного кинофестиваля "В кругу семьи".

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Политика Новый президент Латвии вступил в должность после ошибки в присяге Новый президент Латвии Эгил Левитс во время инаугурации в Сейме дважды произнес клятву из-за ошибки.

Футбол УЕФА пригласил Бразилию и Аргентину в Лигу наций УЕФА сделал предложение сборным Бразилии и Аргентины принять участие в Лиге наций, рапортует TNT Sports.

Происшествия В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Футбол Эррера объяснил, почему решил покинуть «МЮ» Испанский полузащитник Андер Эррера объяснил, почему решил покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Max 3 подешевел до минимального уровня Напомним, Mi Max 3 оснащен экраном диагональю 6,9 дюйма разрешением Full HD, сдвоенной камерой с датчиками разрешением 5 и 12 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, а также аккумуляторной батареей емкостью 5500 мА·ч.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Шоу-бизнес Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.

Политика Грузия схватилась за говорящую голову Сама президент свободной и гордой Грузии Саломе Зурабишвили, дама с европейским образованием и кучей французских дипломов, придав забвению все приличия и дипломатический этикет, объявила Россию врагом.

Политика Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2» "Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Экономика Названа дата возобновления работы Антипинского НПЗ На предприятии прокомментировать ситуацию с возобновлением работы отказались.

Происшествия В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую» В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.

Авто В Сети появились первые фото обновленного Lada Largus В задней части появилась надпись Lada. В салоне изменился рисунок обивки сидений, а на руле появилась обновлённая эмблема Lada.