Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудниковКоммерсантъ вчера в 20:31

Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
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, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.
РБКвчера в 12:24

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Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Газета.Ruвчера в 21:32

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Коммерсантъвчера в 20:31

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАССвчера в 11:21

Deutsche Bank объявил о радикальной реструктуризации

РБКвчера в 12:45

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

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Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известиявчера в 11:34

Deutsche Bank уволит до 20 тыс. сотрудников

Росбалтвчера в 13:46
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Политика

Названо условие для возобновления грузинского авиасообщения в Россию

Минтранс назвал условие для возобновления перелетов грузинских авиакомпаний между Россией и Грузией.
Обновлено в 04:44
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале

Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина

Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.
Обновлено в 01:53
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика

Состоится телемост между Россией и Украиной

По сведениям агентства, телемост организуют телеканалы «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено в 01:10
Кино

В Ярославль съехались кинозвезды

Сегодня, 7 июля, в концертно-зрелищном центре "Миллениум" открылся ХІV Международного кинофестиваля "В кругу семьи".
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Опознан третий турист, погибший при взрыве бензовоза на Урале

Обновлено в 04:15
Политика

Новый президент Латвии вступил в должность после ошибки в присяге

Новый президент Латвии Эгил Левитс во время инаугурации в Сейме дважды произнес клятву из-за ошибки.
Обновлено в 04:22
Футбол

УЕФА пригласил Бразилию и Аргентину в Лигу наций

УЕФА сделал предложение сборным Бразилии и Аргентины принять участие в Лиге наций, рапортует TNT Sports.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Футбол

Эррера объяснил, почему решил покинуть «МЮ»

Испанский полузащитник Андер Эррера объяснил, почему решил покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:55
Политика

В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Новая система ПВО С-500 сможет работать против целей в космосе

В интервью газете Минобороны "Красная звезда" он сказал, что С-500 получит название "Прометей".
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi Max 3 подешевел до минимального уровня

Напомним, Mi Max 3 оснащен экраном диагональю 6,9 дюйма разрешением Full HD, сдвоенной камерой с датчиками разрешением 5 и 12 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, а также аккумуляторной батареей емкостью 5500 мА·ч.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Культура

Аниматор создал артхаусную версию заставки «Симпсонов» в российских реалиях

Версии заставок за годы создания сериала постоянно менялись.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда

Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Обновлено в 02:05
Политика

Грузия схватилась за говорящую голову

Сама президент свободной и гордой Грузии Саломе Зурабишвили, дама с европейским образованием и кучей французских дипломов, придав забвению все приличия и дипломатический этикет, объявила Россию врагом.
Обновлено в 04:18
Политика

Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»

"Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.
Обновлено в 02:30
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Экономика

Названа дата возобновления работы Антипинского НПЗ

На предприятии прокомментировать ситуацию с возобновлением работы отказались.
Обновлено в 04:48
Футбол

Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую»

В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено вчера в 17:58
Авто

В Сети появились первые фото обновленного Lada Largus

В задней части появилась надпись Lada. В салоне изменился рисунок обивки сидений, а на руле появилась обновлённая эмблема Lada.
Обновлено в 04:03
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
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