Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудниковКоммерсантъ вчера в 20:31
Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
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Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.РБКвчера в 12:24
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Политика
Названо условие для возобновления грузинского авиасообщения в Россию
Минтранс назвал условие для возобновления перелетов грузинских авиакомпаний между Россией и Грузией.
Обновлено в 04:44
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале
Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина
Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.
Обновлено в 01:53
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика
Состоится телемост между Россией и Украиной
По сведениям агентства, телемост организуют телеканалы «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено в 01:10
Кино
В Ярославль съехались кинозвезды
Сегодня, 7 июля, в концертно-зрелищном центре "Миллениум" открылся ХІV Международного кинофестиваля "В кругу семьи".
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Новый президент Латвии вступил в должность после ошибки в присяге
Новый президент Латвии Эгил Левитс во время инаугурации в Сейме дважды произнес клятву из-за ошибки.
Обновлено в 04:22
Футбол
УЕФА пригласил Бразилию и Аргентину в Лигу наций
УЕФА сделал предложение сборным Бразилии и Аргентины принять участие в Лиге наций, рапортует TNT Sports.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Футбол
Эррера объяснил, почему решил покинуть «МЮ»
Испанский полузащитник Андер Эррера объяснил, почему решил покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:55
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Новая система ПВО С-500 сможет работать против целей в космосе
В интервью газете Минобороны "Красная звезда" он сказал, что С-500 получит название "Прометей".
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 подешевел до минимального уровня
Напомним, Mi Max 3 оснащен экраном диагональю 6,9 дюйма разрешением Full HD, сдвоенной камерой с датчиками разрешением 5 и 12 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, а также аккумуляторной батареей емкостью 5500 мА·ч.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Культура
Аниматор создал артхаусную версию заставки «Симпсонов» в российских реалиях
Версии заставок за годы создания сериала постоянно менялись.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда
Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Обновлено в 02:05
Политика
Грузия схватилась за говорящую голову
Сама президент свободной и гордой Грузии Саломе Зурабишвили, дама с европейским образованием и кучей французских дипломов, придав забвению все приличия и дипломатический этикет, объявила Россию врагом.
Обновлено в 04:18
Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»
"Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.
Обновлено в 02:30
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Экономика
Названа дата возобновления работы Антипинского НПЗ
На предприятии прокомментировать ситуацию с возобновлением работы отказались.
Обновлено в 04:48
Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую»
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено вчера в 17:58
Авто
В Сети появились первые фото обновленного Lada Largus
В задней части появилась надпись Lada. В салоне изменился рисунок обивки сидений, а на руле появилась обновлённая эмблема Lada.
Обновлено в 04:03
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25