Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудниковКоммерсантъ вчера в 20:31

Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
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, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.
РБКвчера в 12:24

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Deutsche Bank объявил о радикальной реструктуризации

РБКвчера в 12:45

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Коммерсантъвчера в 20:31

Deutsche Bank уволит до 20 тыс. сотрудников

Росбалтвчера в 13:46

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Газета.Ruвчера в 21:32

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

REGNUMвчера в 12:10

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известиявчера в 11:34

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАССвчера в 11:21
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Футбол

УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши

Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры. Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки.
Обновлено в 03:36
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина

1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.
Обновлено в 02:32
Политика

Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией

На украинском телеканале NewsOne заявили, что считают выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.
Обновлено в 03:26
Политика

Песков прокомментировал дело обвиненного в госизмене чиновника

Президент России Владимир Путин «располагает всей полнотой информации» о деле помощника полпреда главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева.
Обновлено в 06:20
Здоровье

Эксперты рассказали, кому следует есть грибы

Обновлено в 03:53
Происшествия

Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту

Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:14
Экономика

Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией

Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
Обновлено в 02:00
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Футбол

Почему фанаты «Локомотива» молчали на матче за Суперкубок России

Обновлено вчера в 04:00
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Транспорт

На стройплощадке Крымского моста начали демонтировать рабочие мосты

Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года.
Обновлено в 05:36
Кино

Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Происшествия

ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Политика

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Футбол

19-летний канадец Дэвид стал лучшим бомбардиром Кубка КОНКАКАФ. Он забил 6 голов в 4 матчах

19-летний футболист забил шесть голов в четырех матчах, включая хет-трик в ворота команды Кубы. Дэвид играет за «Гент» в чемпионате Бельгии.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича

Обновлено вчера в 14:54
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Происшествия

Летевший из Грузии самолет совершил аварийную посадку в Воронеже

Самолет компании "Северсталь", летевший из Батуми в Череповец, экстренно сел в Воронеже.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Поставка ЗРК С-350 «Витязь» в войска начнётся с приграничных полков

Обновлено в 04:46
Технологии

Ростелеком принимает заявки от студентов на участие в соревнованиях по кибербезопасности

Финалисты получат возможность обучиться кибербезопасности в образовательном центре «Сириус» в Сочи, а также пройдут стажировку в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.
Обновлено в 04:12
Культура

Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске

Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.
Обновлено в 05:03
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