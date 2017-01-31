с чего всё началось

Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.

Футбол УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры. Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина 1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.

Политика Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией На украинском телеканале NewsOne заявили, что считают выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.

Политика Песков прокомментировал дело обвиненного в госизмене чиновника Президент России Владимир Путин «располагает всей полнотой информации» о деле помощника полпреда главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева.

Происшествия Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.

Экономика Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Экономика Россиян захотели оградить от вкладов в валюте Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.

Общество Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.

Транспорт На стройплощадке Крымского моста начали демонтировать рабочие мосты Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года.

Происшествия В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району "По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.

Происшествия ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования» Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.

Политика Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.

Происшествия В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.

Происшествия Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Происшествия Летевший из Грузии самолет совершил аварийную посадку в Воронеже Самолет компании "Северсталь", летевший из Батуми в Череповец, экстренно сел в Воронеже.

Технологии Ростелеком принимает заявки от студентов на участие в соревнованиях по кибербезопасности Финалисты получат возможность обучиться кибербезопасности в образовательном центре «Сириус» в Сочи, а также пройдут стажировку в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.