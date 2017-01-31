Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудниковКоммерсантъ вчера в 20:31
Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
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Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Обновлено в 17:27
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд
Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено вчера в 05:50
Здоровье
Почему РПЦ и Минздрав не смогут договориться о запрете абортов
Если предложение РПЦ будет принято государством, аборты и некоторые распространенные медицинские процедуры фактически окажутся под запретом.
Обновлено в 18:10
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Политика
Госдума предложит правительству запретить поставки вина из Грузии
Госдума предложит правительству запретить поставки вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в страну.
Обновлено в 11:21
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Общество
Не пренебрегай правилами и останешься жить: спасатели ЕАО просят жителей региона быть аккуратными при сплаве
Опытный спасатель отмечает: – Сплав по реке, является одним из наиболее популярных видов активного отдыха на природе, сопряжен с немалыми рисками.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
Россия поможет создать собственную СПРН, пишут СМИ Китая
Российский лидер Владимир Путин готов поделиться с Китаем одной из своих самых сокровенных «драгоценностей» – системой раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которой в настоящее время обладают только Соединенные Штаты и РФ.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Более 20 человек пострадали в Испании в результате пожара
Пожар произошёл в промышленной зоне в Барселоне, в результате 20 человек пострадали.
Обновлено в 17:46
Политика
Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе
Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.
Обновлено в 18:57
Общество
Старики-работники: Молдову могут спасти только сотрудники в возрасте, потому что они умеют работать не только ради денег
Многие читатели оставили свои комментарии под статьей «Прощай, молодость: Почему в Молдове не любят сотрудников в возрасте».
Обновлено в 18:00
Происшествия
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
Обновлено в 15:24
Авто
Ford Bronco получил спецверсию Trail для сурового бездорожья
Бразильская компания Troller выпустила специальную версию внедорожника Ford Bronco (T4) Trail, предназначенную для езды по самому суровому бездорожью.
Обновлено в 12:00
Технологии
Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян
Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян.
Обновлено в 19:20
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено в 17:57
Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Общество
Исследование: работа учителей в школах стала труднее
Более 70% учителей в России отметили, что работать в школе им стало труднее.
Обновлено в 20:13
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено в 13:15
Общество
Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию от СМИ
Обновлено в 19:01