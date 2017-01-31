с чего всё началось

Deutsche Bank сократит около 18 тыс сотрудников к 2022 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, банк намерен уволить сотрудников в рамках реструктуризации.

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Политика Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Космос Японский зонд в четверг совершит вторую посадку на астероид Зонд "Хаябуса-2" попытается в четверг осуществить повторную посадку на поверхность астероида "Хаябуса-2" в окрестностях рукотворного кратера, порожденного взрывом бомбы в конце весны.

Транспорт Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.

Политика ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Экономика Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4% Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.

Политика В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Происшествия В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

Политика Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.

Общество Воспитательница уральского детсада заставила девочку есть еду с пола В Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила девочку есть пищу, которая упала на пол.

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов» Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе "В начале недели отрицательная аномалия составит порядка двух градусов, а ближе к выходным, когда к нам начнут прорываться холодные воздушные массы, отклонение температуры от нормы будет достигать уже пяти-шести градусов", – сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

Спорт Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

Армия и оружие Эрдоган сообщил о начале погрузки С-400 для отправки в Турцию Ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники сообщил, что погрузка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля.

Происшествия Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове «Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.

Путешествия Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.

Музыка Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя Видео на песню Сергея Чигракова "Хочу чаю" записали российские музыканты. Ролик был обнародован в фейсбуке 7 июля 2019 года.

Политика Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.

Политика Нидерланды выводят из Украины уголовное производство по крушению MH17 Нидерланды забирают из Украины уголовное производство в рамках двустороннего соглашение по расследованию авиакатастрофы в небе над Донбассом, которая произошла летом 2014 года.