Экономика

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудниковГазета.Ru вчера в 21:32

Deutsche Bank сократит около 18 тыс сотрудников к 2022 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, банк намерен уволить сотрудников в рамках реструктуризации.
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, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.
РБКвчера в 12:24

Подробнее о событии

Deutsche Bank объявил о радикальной реструктуризации

РБКвчера в 12:45

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Коммерсантъвчера в 20:31

Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризации

Ведомостивчера в 16:04

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Газета.Ruвчера в 21:32

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

REGNUMвчера в 12:10

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известиявчера в 11:34

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАССвчера в 11:21
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Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Политика

Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Транспорт

На развязке КАД с дорогой в Мурино на год перекроют одну полосу

Обновлено в 04:56
Космос

Японский зонд в четверг совершит вторую посадку на астероид

Зонд "Хаябуса-2" попытается в четверг осуществить повторную посадку на поверхность астероида "Хаябуса-2" в окрестностях рукотворного кратера, порожденного взрывом бомбы в конце весны.
Обновлено в 07:06
Транспорт

Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты

В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:17
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Экономика

Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%

Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
Обновлено в 06:36
Политика

В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Общество

В Шереметьево сделали заявление по зарплатам грузчиков

Обновлено в 06:10
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Авто

Эксперты составили ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в Великобритании

Эксперты представили вниманию ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в Великобритании.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой

Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 07:38
Политика

Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
Обновлено в 04:50
Кино

В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер

Обновлено вчера в 21:43
Общество

Воспитательница уральского детсада заставила девочку есть еду с пола

В Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила девочку есть пищу, которая упала на пол.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов»

Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».
Обновлено в 06:31
Происшествия

В уральскую колонию пытались передать телефоны через квадрокоптер

Обновлено в 05:03
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

"В начале недели отрицательная аномалия составит порядка двух градусов, а ближе к выходным, когда к нам начнут прорываться холодные воздушные массы, отклонение температуры от нормы будет достигать уже пяти-шести градусов", – сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 04:48
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о начале погрузки С-400 для отправки в Турцию

Ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники сообщил, что погрузка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Музыка

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя

Видео на песню Сергея Чигракова "Хочу чаю" записали российские музыканты. Ролик был обнародован в фейсбуке 7 июля 2019 года.
Обновлено в 07:29
Политика

Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах

Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Нидерланды выводят из Украины уголовное производство по крушению MH17

Нидерланды забирают из Украины уголовное производство в рамках двустороннего соглашение по расследованию авиакатастрофы в небе над Донбассом, которая произошла летом 2014 года.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
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