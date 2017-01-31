Экономика
Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризацииВедомости вчера в 16:04
Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что в Deutsche Bank обсуждается вопрос об увольнении 15 000–20 000 сотрудников. По информации газеты, на конец марта в банке работало 91 463 сотрудника.
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Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Политика
Саакашвили назвал «безвкусными и необдуманными» слова Габунии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поступок телеведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии был «необдуманным и безвкусным».
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде
На оперативные аэродромы Западного военного округа в Петербурге и Ленобласти прибыла морская авиация.
Обновлено в 11:23
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Госдума попросит кабмин запретить поставки воды и вина из Грузии
Госдума во вторник попросит правительство РФ запретить поставки в нашу страну вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в Грузию.
Обновлено в 10:16
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Кино
Скончался исполнитель финальной песни в фильме «Офицеры»
Обновлено в 12:33
Культура
Житель Казахстана одной рукой прибил к доске 10 сковородок и установил новый рекорд
Житель Казахстана Сергей Цырульников установил рекорд Гиннесса - за 1 минуту 48 секунд он рукой, не используя молоток, прибил 10 сковородок к доске толщиной 3 см. Об этом сообщает в понедельник телеканал Хабар-24.
Обновлено в 12:13
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Кино
Женой Цоя фильма Алексея Учителя станет Паулина Андреева
Обновлено в 10:20
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Авто
Citroen представит три новых седана к 2021 году
Компания Citroen к 2021 году выведет на рынок три новых седана, сообщает Autocar со ссылкой на директора по маркетингу французского автопроизводителя Арно Беллони.
Обновлено в 06:51
Футбол
СМИ: Уругвайский футболист Рамирес стал целью трёх российских клубов
Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Гастон Рамирес заинтересовал ряд российских клубов.
Обновлено в 10:10
Спорт
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Общество
Прядь волос Наполеона продали почти за 19 тысяч евро
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Наука
Новый метод направленной эволюции занимает менее недели
Чтобы продемонстрировать возможности системы, исследователи получили мутантные белки и нанотела. Каждый процесс занял менее недели.
Обновлено 05 июля в 11:28
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Авто
Культовый Ford GT выставили на продажу
Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги спортивное купе Ford GT 2006 года выпуска.
Обновлено в 10:12
Энергетика
Росстат: бензин в России за июнь подорожал на 0,7%
Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский сообщил о готовности ЕС выделить Украине €500 млн
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских партнеров предоставить Украине помощь в размере €500 млн.
Обновлено в 11:12
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба с ограблением
Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21