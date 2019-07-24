Экономика
Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором кварталеREGNUM 02:15
Крупнейшее финансовое учреждение Германии Deutsche Bank вынуждено было много инвестировать во втором квартале в свою масштабную реогранизацию. Это привело к миллиардным потерям, передает канал n-tv.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
У нового iPhone не будет разъема USB Type-C
Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.
Обновлено в 01:19
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС.
Обновлено вчера в 18:39
Спорт
Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку акита-ину
Российская фигуристка Алина Загитова во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подарила ему плюшевую собаку породы акита-ину.
Обновлено в 00:52
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Музыка
Клип Queen набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 02:54
Финансы
Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ
О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 00:00
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Общество
Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
Обновлено в 01:25
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Музыка
Shazam назвали самые популярные песни у россиян
Обновлено вчера в 10:02
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
В Брянске на улице убили молодого мужчину
По их данным, молодой мужчина был убит ударом в шею. Асфальт под телом залит кровью. Рядом обнаружен перцовый баллончик.
Обновлено в 01:33
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком
По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23