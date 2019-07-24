Экономика

Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором кварталеREGNUM 02:15

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Крупнейшее финансовое учреждение Германии Deutsche Bank вынуждено было много инвестировать во втором квартале в свою масштабную реогранизацию. Это привело к миллиардным потерям, передает канал n-tv.
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Deutsche Bank отчитался о миллиардных убытках во втором квартале

Вести.Финанс03:48

Чистый убыток Deutsche Bank в I полугодии - 2,9 млрд евро против прибыли год назад

ПРАЙМ02:16

Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором квартале

REGNUM02:15
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