Экономика
Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором кварталеREGNUM 02:15
По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд. Год назад концерн приобрел €401 млн.
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Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере
Обновлено вчера в 08:26
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Австрийские биологи решили изучить микробиом обыкновенных яблок и выяснить, какие именно бактерии заселяют эти популярные плоды не только снаружи, но и изнутри.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Обновлено в 08:12
Спорт
Медали Олимпиады-2020 из переработанных гаджетов представили в Токио
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Паралимпиада стартует 25 августа и продлится до 6 сентября.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Общество
Граффити в Екатеринбурге начнут согласовывать с РПЦ
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Экономика
Администрация Зеленского намерена торговаться с МВФ по ценообразованию на газ
Власти Украины намерены поднять вопрос о смягчении требований по тарифам на газ на переговорах с МВФ.
Обновлено в 06:42
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Происшествия
Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска
В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Политика
Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца
В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 07:39
Политика
В России разрешили охоту с луком и стрелами
Документ приравнивает луки к охотничьему оружию и разрешает приобретать их тем, у кого есть охотничий билет.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года.
Обновлено в 04:05
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Башкирии еще одну кассиршу заподозрили в краже денег из банка
Ранее еще одну жительницу Башкирии - Луизу Хайруллину - задержали по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром.
Обновлено в 07:46
Футбол
«Спартак» может расстаться с Мельгарехо
Обновлено в 07:57
Футбол
Дибала может стать игроком «Тоттенхэма»
Обновлено в 03:59
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум
Минтруд утвердил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 рубля.
Обновлено в 05:12
Футбол
Бывший хавбек «Сент-Этьена» Кабелла перешел в «Краснодар»
Хавбек «Сент-Этьена» Реми Кабелла перешел в «Краснодар».
Обновлено в 06:33