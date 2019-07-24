Экономика

Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором кварталеREGNUM 02:15

По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд. Год назад концерн приобрел €401 млн.
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Акции Deutsche Bank упали на сообщениях об убытке за II квартал

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Deutsche Bank «заработал» за I полугодие убытки на 3 млрд евро

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Deutsche Bank отчитался о квартальном убытке в $3,51 млрд из-за затрат на реструктуризацию

Financial One04:23

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ПРАЙМ02:16

Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором квартале

REGNUM02:15
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Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
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Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC

Обновлено в 06:14
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
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Киев ожидает переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом» по газу и транзиту

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в ближайшее время можно ожидать переговоров с Москвой по поставкам газа и газовому транзиту.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Посольство КНДР прояснило судьбу задержанного российского судна

Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.
Обновлено в 04:28
Гаджеты

Новый концепт iPhone 11 от Caviar посвятили высадке на Луне

Российская ювелирная компания Caviar презентовала новый концепт последнего iPhone.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Происшествия

Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса

В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек

35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Кино

Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»

В честь «творческого воскресенья» Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Общество

Сенаторы решили ввести цензуру электронной почты

Собственно, определенное внутреннее противоречие содержится и в самом законопроекте, требующем от организаторов почтовых сервисов «обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных почтовых сообщений».
Обновлено вчера в 12:18
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В театре рассказали об улучшении состояния Инны Чуриковой

В четверг, 18 июля, сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены.
Обновлено в 03:44
Музыка

Названы номинанты премии MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт и Ариана Гранде значатся в десяти номинациях премии MTV Video Music Awards и занимают лидирующую позицию по этому показателю.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Самый короткий тест на IQ появился в Сети

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено 22 июля в 18:47
Политика

В России могут создать единую базу данных населения страны

В пояснительной записке отмечается, что данный ресурс будет формироваться на основе данных, которые уже есть в других информационных системах: ФИО, дата и место рождения/смерти, ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер водительского удостоверения и, возможно, место жительства, обучения или работы, а также сведения о судимости.
Обновлено вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Саша Савельева страдает от переменчивой погоды в Москве

Саша Савельева пожаловалась на быстрые изменения погоды в Москве. Это приносит ей дискомфорт из-за метеозависимости.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Гаджеты

Росгвардии запрещено пользоваться смартфонами в рабочее время

Вчера появились новости - в скором времени сотрудникам банковских учреждений России будет запрещено пользоваться смартфонами, из-за утечек, представляющих проблему для банков в данное время.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Общество

Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Политика

Шишкина обратилась в ЦИК с жалобой на выборы в Петербурге

Руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина 23 июля обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с жалобой на проведение выборов в Петербурге, об этом Шишкина сообщила в своем Facebook .
Обновлено вчера в 14:53
Энергетика

«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть

Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания .
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Происшествия

Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой

Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 04:59
Экономика

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
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Deutsche Bank
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Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне. Deutsche Bank - универсальный, один из 30 важнейших транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности.
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