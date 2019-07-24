Экономика
Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором кварталеREGNUM 02:15
По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд. Год назад концерн приобрел €401 млн.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Единоборства
Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC
Обновлено в 06:14
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Политика
Киев ожидает переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом» по газу и транзиту
Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в ближайшее время можно ожидать переговоров с Москвой по поставкам газа и газовому транзиту.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Посольство КНДР прояснило судьбу задержанного российского судна
Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.
Обновлено в 04:28
Гаджеты
Новый концепт iPhone 11 от Caviar посвятили высадке на Луне
Российская ювелирная компания Caviar презентовала новый концепт последнего iPhone.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Происшествия
Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса
В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Кино
Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»
В честь «творческого воскресенья» Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Общество
Сенаторы решили ввести цензуру электронной почты
Собственно, определенное внутреннее противоречие содержится и в самом законопроекте, требующем от организаторов почтовых сервисов «обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных почтовых сообщений».
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
В театре рассказали об улучшении состояния Инны Чуриковой
В четверг, 18 июля, сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены.
Обновлено в 03:44
Музыка
Названы номинанты премии MTV Video Music Awards
Тейлор Свифт и Ариана Гранде значатся в десяти номинациях премии MTV Video Music Awards и занимают лидирующую позицию по этому показателю.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено 22 июля в 18:47
Политика
В России могут создать единую базу данных населения страны
В пояснительной записке отмечается, что данный ресурс будет формироваться на основе данных, которые уже есть в других информационных системах: ФИО, дата и место рождения/смерти, ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер водительского удостоверения и, возможно, место жительства, обучения или работы, а также сведения о судимости.
Обновлено вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Саша Савельева страдает от переменчивой погоды в Москве
Саша Савельева пожаловалась на быстрые изменения погоды в Москве. Это приносит ей дискомфорт из-за метеозависимости.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Гаджеты
Росгвардии запрещено пользоваться смартфонами в рабочее время
Вчера появились новости - в скором времени сотрудникам банковских учреждений России будет запрещено пользоваться смартфонами, из-за утечек, представляющих проблему для банков в данное время.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Политика
Шишкина обратилась в ЦИК с жалобой на выборы в Петербурге
Руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина 23 июля обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с жалобой на проведение выборов в Петербурге, об этом Шишкина сообщила в своем Facebook .
Обновлено вчера в 14:53
Энергетика
«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть
Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания .
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Происшествия
Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой
Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 04:59
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58