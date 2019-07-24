Экономика
Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором кварталеREGNUM 02:15
Крупнейшее финансовое учреждение Германии Deutsche Bank вынуждено было много инвестировать во втором квартале в свою масштабную реогранизацию. Это привело к миллиардным потерям, передает канал n-tv.
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Экономика
В России зафиксирован аномальный рост притока мигрантов
Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Происшествия
Лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроют после пожара
Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском, где при пожаре погибли четверо детей, будет закрыт, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки края Аллу Кузнецову.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
Преемником Терезы Мэй и главой правящей Консервативной партии станет бывший глава британского МИД и экс-мэр Лондона Борис Джонсон.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
ЦИК пообещал расследовать жалобы кандидатов в Мосгордуму
Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала провести тщательное расследование, если в Центризбирком обратятся кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи жалобы на отказ в регистрации не удовлетворит Мосгоризбирком.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
На Северном флоте сообщили о продолжении испытаний подлодок «Ясень-М»
На Северном флоте продолжаются испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».
Обновлено в 05:10
Единоборства
Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм
Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Авто
Назван срок, за который в России можно накопить на новый автомобиль
Обновлено вчера в 09:41
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».
Обновлено вчера в 19:49
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку
Обновлено вчера в 21:28
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Технологии
CivicScience: 86% американцев не станут покупать криптовалюту Facebook
Специалисты рассказали, что в июле также провели опрос среди 2100 американцев, 79% из которых слышали о таких криптовалютах, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Ripple.
Обновлено в 05:23
Политика
Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
Обновлено в 04:38
Политика
В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса
После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Блоки питания be quiet! System Power 9 CM относятся к начальному уровню
Компания be quiet! сообщила о выпуске блоков питания серии System Power 9 CM, рассчитанных на использование в относительно недорогих настольных компьютерах.
Обновлено в 04:44
Общество
В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Два человека пострадали после стрельбы в центре Хельсинки
Двое людей пострадали после стрельбы в центре Хельсинки. Об этом 23 июля рассказала полиция города в своем «Твиттере».
Обновлено вчера в 11:07
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36