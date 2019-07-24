Крупнейшее финансовое учреждение Германии Deutsche Bank вынуждено было много инвестировать во втором квартале в свою масштабную реогранизацию. Это привело к миллиардным потерям, передает канал n-tv.

Экономика В России зафиксирован аномальный рост притока мигрантов Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.

Происшествия Лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроют после пожара Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском, где при пожаре погибли четверо детей, будет закрыт, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки края Аллу Кузнецову.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании Преемником Терезы Мэй и главой правящей Консервативной партии станет бывший глава британского МИД и экс-мэр Лондона Борис Джонсон.

Политика ЦИК пообещал расследовать жалобы кандидатов в Мосгордуму Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала провести тщательное расследование, если в Центризбирком обратятся кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи жалобы на отказ в регистрации не удовлетворит Мосгоризбирком.

Армия и оружие На Северном флоте сообщили о продолжении испытаний подлодок «Ясень-М» На Северном флоте продолжаются испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».

Единоборства Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.

Экономика Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.

Экономика ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Технологии Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.

Технологии CivicScience: 86% американцев не станут покупать криптовалюту Facebook Специалисты рассказали, что в июле также провели опрос среди 2100 американцев, 79% из которых слышали о таких криптовалютах, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Ripple.

Политика Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.

Политика В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.

Гаджеты Блоки питания be quiet! System Power 9 CM относятся к начальному уровню Компания be quiet! сообщила о выпуске блоков питания серии System Power 9 CM, рассчитанных на использование в относительно недорогих настольных компьютерах.

Общество В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.

Происшествия Два человека пострадали после стрельбы в центре Хельсинки Двое людей пострадали после стрельбы в центре Хельсинки. Об этом 23 июля рассказала полиция города в своем «Твиттере».