Крупнейшее финансовое учреждение Германии Deutsche Bank вынуждено было много инвестировать во втором квартале в свою масштабную реогранизацию. Это привело к миллиардным потерям, передает канал n-tv.

Гаджеты Флагман Xiaomi 2017 года получил глобальное обновление MIUI 10 В апреле этого года появилась информация о том, что Xiaomi тестирует MIUI 10 на базе операционной системы Android 9.0 Pie для позапрошлогоднего флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. Пару недель назад стало известно о том, что финальная версия прошивки под номером MIUI 10.4.2.PCACNXM стала доступна для смартфонов Xiaomi Mi 6, которые были проданы на территории Китая.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Происшествия Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Финансы В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Экономика ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

Кино Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.

Экономика Россияне стали экономить на стиральном порошке Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Армия и оружие В Петербург прибыл китайский миноносец для участия в параде ВМФ Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань" прибыл в Санкт-Петербург для участия в параде ВМФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗВО.

Общество Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль» В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.

Экономика Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ Ассоциация банков России (АБР) планирует в сентябре обратиться в Центробанк с просьбой предоставить банкам право приостанавливать решение регулятора, если они не согласны с выводами ЦБ, сообщил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков «РИА Новости».

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Армия и оружие Ювелирное попадание полутонной бомбы показали на видео В Сети появилось видео ювелирного применения российской корректируемой бомбы КАБ-500.

Общество Курилки в аэропортах хотят сделать платными Депутаты намерены вернуть курилки в аэропорты, но планируют сделать их платными. Примерный тариф уже назван: по 100 рублей за вход.

Экономика Росстат назвал самую распространенную зарплату в России Наиболее распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.

Политика Опубликован перечень поручений Путина Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.

Шоу-бизнес Как проводит время Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в начале июне после четырех лет отношений.