Экономика

Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором кварталеREGNUM 02:15

Крупнейшее финансовое учреждение Германии Deutsche Bank вынуждено было много инвестировать во втором квартале в свою масштабную реогранизацию. Это привело к миллиардным потерям, передает канал n-tv.
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