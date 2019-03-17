Экономика

Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о слиянииКоммерсантъ 13:45

Власти Германии уже высказали свою поддержку возможному слиянию двух банков, и если сторонам удастся договориться, то объединенная компания станет четвертым по объему активов банком в Европе.
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Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о слиянии

Коммерсантъ13:45

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Телеканал 360°11:24

Deutsche Bank подтвердил начало переговоров с Commerzbank о возможном слиянии

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Deutsche Bank подтвердил, что ведет переговоры с Commerzbank о слиянии

РИА Новости09:36

Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о слиянии

News.ru09:55

Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о возможном слиянии

ТАСС08:53

Deutsche Bank и Commerzbank начали переговоры о слиянии

Взгляд.ру05:44
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
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Банковский концерн Германии. По объёму активов банк является четвёртым в Германии. Банк был основан 26 февраля 1870, его штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне.
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