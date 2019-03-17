Экономика

Deutsche Bank подтвердил, что ведет переговоры с Commerzbank о слиянииРИА Новости 09:36

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил в своем заявлении, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком страны Commerzbank.
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Deutsche Bank подтвердил, что ведет переговоры с Commerzbank о слиянии

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Коммерсантъ09:53

Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о возможном слиянии

ТАСС08:53

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