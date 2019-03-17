Deutsche Bank подтвердил, что ведет переговоры с Commerzbank о слиянииРИА Новости 09:36

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил в своем заявлении, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком страны Commerzbank.

Deutsche Bank подтвердил, что ведет переговоры с Commerzbank о слиянии

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