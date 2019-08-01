Экономика

Deutsche Bank ожидает роста ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%ТАСС 08:20

Deutsche Bank прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%. Об этом говорится в исследовании банка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Deutsche Bank ожидает роста ВВП России на уровне 2% в 2020 году

REGNUM08:46

Deutsche Bank ожидает роста ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%

ТАСС08:20

В Deutsche Bank оценили риск расширения санкций США против России

РИА Новости06:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении пожаров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:11
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Обновлено в 09:38
Происшествия

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

Обновлено в 09:06
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли может лишиться дочери

Известная американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли может лишиться дочери.
Обновлено в 09:22
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Наука

В Японии одобрили создание гибридных эмбрионов человека и грызунов

Обновлено 29 июля в 17:06
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено в 05:37
Общество

В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Футбол

Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»

Обновлено в 08:50
Хоккей

Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
Обновлено в 09:57
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Общество

Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года

Отмечается, что на начало года оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов жителей России было 2,6 млн человек, а, по состоянию на 1 июля, таких людей стало 3,58 млн человек.
Обновлено в 03:25
Политика

Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Технологии

Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии запечатлели на видео

Обновлено вчера в 18:00
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза

Обновлено в 08:53
Политика

В России и Польше вспоминают жертв Варшавского восстания

Обновлено вчера в 07:56
Футбол

Худший клуб Великобритании одержал победу впервые за 840 дней

Команду прозвали худшей в Великобритании за серию без побед, продолжительность которой составила 840 дней.
Обновлено в 05:42
Технологии

Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Москве арестовали предполагаемого убийцу девушки-блогера

Обновлено в 06:16
Здоровье

ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы

Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Политика

Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Политика

Путин поддержал проект Национального космического центра

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:28
Наука

Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи

Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
Общество

С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России

В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Заключение сделок с недвижимостью упрощено в России

Регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость упрощается в России с 31 июля.
Обновлено 30 июля в 07:49
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное