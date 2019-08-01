Экономика
Deutsche Bank ожидает роста ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%ТАСС 08:20
Deutsche Bank прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%. Об этом говорится в исследовании банка.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении пожаров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:11
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может лишиться дочери
Известная американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли может лишиться дочери.
Обновлено в 09:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Наука
В Японии одобрили создание гибридных эмбрионов человека и грызунов
Обновлено 29 июля в 17:06
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Футбол
Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»
Обновлено в 08:50
Хоккей
Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
Обновлено в 09:57
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Общество
Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года
Отмечается, что на начало года оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов жителей России было 2,6 млн человек, а, по состоянию на 1 июля, таких людей стало 3,58 млн человек.
Обновлено в 03:25
Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Технологии
Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии запечатлели на видео
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Политика
В России и Польше вспоминают жертв Варшавского восстания
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Худший клуб Великобритании одержал победу впервые за 840 дней
Команду прозвали худшей в Великобритании за серию без побед, продолжительность которой составила 840 дней.
Обновлено в 05:42
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Здоровье
ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы
Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Политика
Путин поддержал проект Национального космического центра
Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:28
Наука
Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи
Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Заключение сделок с недвижимостью упрощено в России
Регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость упрощается в России с 31 июля.
Обновлено 30 июля в 07:49
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49