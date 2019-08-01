Deutsche Bank прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%. Об этом говорится в исследовании банка.

Deutsche Bank ожидает роста ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%

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